Najlepsza gra świata w świetnej promocji. Nic lepszego dziś nie kupicie

Właśnie rozpoczęła się letnia wyprzedaż na Steam, w związku z czym pora przyszykować swoje portfele. Na liście przecenionych gier nie brakuje hitów, ale zwłaszcza jeden z nich powinien zwrócić waszą uwagę. Zdaniem wielu, to najlepsza gra świata. Zapewne już wiecie, że chodzi o trzecią odsłonę kultowej serii RPG, która ukazała się na rynku jeszcze w zeszłym roku…

Promocja! Oto najlepsza gra świata (zdaniem wielu)

Podczas trwającej wyprzedaży na Steam na pewno niejednokrotnie zadacie sobie pytanie – co właściwie kupić? Skoro oferty są tak świetne, to warto z nich skorzystać. Ale którą grę wybrać? Świetną odpowiedzią jest na pewno Baldur’s Gate 3, czyli zdaniem wielu fanów najlepsza gra świata. Tytuł odebrał wiele statuetek w ubiegłym roku i może pochwalić się średnią ocen na Metacritic w wysokości 96 punktów. To murowany must-play.

Gra jest obecnie dostępna w promocji i zapłacicie za nią znacznie mniej, niż wynosiła cena sugerowana:

Jeżeli interesuje was zapoznanie się z innymi ofertami, to skorzystajcie z naszego małego poradnika. Zebrałem tam kilka najciekawszych promocji, które zostały udostępnione z okazji rozpoczęcia letniej wyprzedaży. Interesujących gier jest naprawdę sporo i obok wielu ciężko przejść obojętnie. Które pozycje dodacie do swojej biblioteki?

Źródło: Steam