Ruszyła Letnia wyprzedaż Steam

Jedni czekają na swoje urodziny, inni na święta Bożego Narodzenia lub majówkę. Są też tacy (i ja się do nich zaliczam), którzy wykreślają w kalendarzu dni pozostałe do kolejnej wyprzedaży na platformie Steam. Nie musimy już dłużej czekać, bo jej letnia odsłona właśnie wystartowała. A skoro Letnia wyprzedaż Steam jest już dostępna, to pora rzucić okiem na przecenione gry.

Tych jest sporo i nie ma się co łudzić, że poznamy je wszystkie. Jak w większości przypadków, tak i tym razem musimy mierzyć siły na zamiary. Portfele nie są z gumy, a ich zawartość bywa ograniczona. Które gry na Steam warto kupić? Poniżej znajdziecie listę najciekawszych produkcji — serio, warto w nie zagrać:

Wyprzedaż na Steam – te gry musisz mieć:

Powyższe propozycje to oczywiście subiektywny wybór, jednak naprawdę warto rzucić okiem na wymienione gry. Moim osobistym faworytem jest na pewno Baldur’s Gate 3 – wszak to jedna z najlepszych gier w historii! Świetną opcją jest też m.in. Wiedźmin 3, którego można teraz kupić za niespełna dyszkę. Za tyle to nawet kilka kopii opłaca się kupić… Wyprzedaż na Steam potrwa do 11 lipca – pora na zakupy.

Źródło: Steam