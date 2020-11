Najcenniejsza gra na świecie? Super Mario Bros 3 w cenie mieszkania

Myśleliście kiedyś nad tym, jaka jest najcenniejsza gra na świecie? Okazuje się, że tym szlachetnym tytułem może szczycić się Super Mario Bros 3 na NES.

Najbardziej zapaleni kolekcjonerzy gier potrafią wydawać setki tysięcy dolarów rocznie na swoje hobby. Historia zna przypadki, kiedy zafoliowane egzemplarze starszych lub limitowanych produkcji osiągały zawrotne kwoty na licytacjach i jest to raczej standardem w świecie pasjonatów.

Jeśli ciekawi Was jaka jest najcenniejsza gra na świecie, to mamy nowego kandydata do tego tytułu. Zafoliowana kopia Super Mario Bros 3 na Nintendo Entertainment System została sprzedana na aukcji za zawrotne 156 000 dolarów, czyli prawie 600 000 złotych. Jest to więc oficjalnie najcenniejsza gra wideo na świecie.

Trzeci Mario z NES-a przebił swojego starszego brata, Super Mario Bros, który (również zafoliowany) został odkupiony za 114 000 dolarów w lipcu tego roku. Takie kwoty robią wrażenie, prawda?

Za równowartość ceny tego pudełka moglibyście kupić mieszkanie w centrum Wrocławia

Z jednej strony można się dziwić, że ktoś był w stanie wyłożyć takie pieniądze na grę wideo, jednak warto pamiętać, że taki zakup to bądź co bądź inwestycja. Za kilka lat zafoliowana kopia gry będzie mogła zostać sprzedana za jeszcze wyższą cenę.

Kolekcjonowanie gier nie różni się specjalnie od zbierania starych samochodów czy rzadkich monet. Wszystkie z powyższych potrafią kosztować bardzo dużo, a kompletne kolekcje danych serii są warte jeszcze więcej.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.