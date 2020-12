Cyberpunk 2077 najdroższą grą w historii. CDPR wydał majątek

Rockstar Games, Electronic Arts czy Activision mogą się schować. Za budżet Cyberpunk 2077 można by sfinansować małą wojnę lub przelot w kosmos dla kilkuset osób.

Cyberpunk 2077 bije rekordy popularności na całym świecie. Na Steam utrzymuje 1. miejsce na liście najpopularniejszych gier, stając się najczęściej odpalaną grą jednocześnie wśród tytułów singleplayer.

To oczywiście przekłada się na sferę biznesową. Jeszcze przed premierą Cyberpunk 2077 sprzedano w liczbie 8 mln. egzemplarzy. To aż o 6,5 mln. więcej niż zanotował Wiedźmin 3. Jak poinformował już CDPR, przychody ze sprzedaży gry wyrównały koszty produkcji, więc od tego momentu firma liczy już tylko zysk.

Zarząd CD Projekt. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że szacowana wartość należności licencyjnych Spółki z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry Cyberpunk 2077 we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę: całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz kosztów marketingu i promocji gry ponoszonych przez Spółkę – zarówno dotychczasowych jak i planowanych do końca 2020 roku. CDPR

Zaciekawiło mnie więc, ile tak naprawdę wynosił budżet Cyberpunk 2077. Można to mniej więcej wyliczyć, korzystając z informacji o cenie przedpremierowej. Za egzemplarz na platformę Steam trzeba było zapłacić 59,99 dolarów (199 zł), zaś na GOG i w pozostałych sklepach około 160 zł (w promocji). Uśrednijmy naszą stawkę do niższej wartości 175 zł. I oczywiście weźmy tylko pod uwagę pre-ordery bez sztuk sprzedanych po premierze.

8 mln. x 175 zł daje nam 1,4 mld. złotych, co w przeliczeniu na zielone wynosi około 380 mln. dolarów (choć w tym przypadku trudniej o dokładność zważywszy na wahania waluty). I co podkreślam, to minimalny szacowany według mnie budżet Cyberpunk 2077, który prawdopodobnie jest znacznie większy.

Jak pod tym względem wygląda konkurencja? Dosyć słabo, bo dotychczas najdroższa gra, czyli GTA V od Rockstar Games, miała budżet na poziomie 265 mln. dolarów. CDPR spokojnie wyprzedził już nawet grę widmo Star Citizen, której budżet zawiesił się w granicach 320 mln. dolarów.

Możemy więc śmiało, lecz nieoficjalnie powiedzieć, ze Cyberpunk 2077 to najdroższa w historii wyprodukowana gra. I co cieszy, ten rekord należy do polskiego studia.

