Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, wypracował w I kwartale 2021 roku prawie 2,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem o 215 procent wyższym od wartości odnotowanej w analogicznym okresie rok wcześniej. Ponadto spółka odnotowała zysk netto na poziomie ponad 6,4 mln zł.

Za wartość przychodów odpowiadała przede wszystkim sprzedaż Lust From Beyond, której premiera na PC odbyła się 11 marca br., oraz Drug Dealer Simulator, którą nabyło już ponad 250 tys. użytkowników platformy Steam. Był to również okres kontynuacji intensywnego rozwoju Grupy Kapitałowej Movie Games, w skład której wchodzi obecnie aż 9 podmiotów.

Najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym kwartale była dla Movie Games światowa premiera gry Lust From Beyond, która zadebiutowała na platformie Steam 11 marca 2021 roku. Gra zebrała bardzo dobre recenzje i opinie użytkowników platformy. Koszty produkcji zwróciły się w 13 dni od rozpoczęcia sprzedaży.

Lust From Beyond od Movie Games dużym sukcesem

W dniu premiery Lust From Beyond była obecna w pierwszej 10. zestawienia “Global Top Sellers” Steama oraz osiągnęła status najlepiej sprzedającej się polskiej gry na platformie Valve (stan na dzień 12 marca 2021). Ponadto gra osiągnęła wysokie oceny graczy, uzyskując aż 83 procent pozytywnych opinii na platformie Steam.

– Wyniki sprzedażowe Lust from Beyond są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Chcemy natomiast cały czas zwiększać zasięgi tego tytułu i rozbudowywać community, dlatego pracujemy nad wersją z niższymi ograniczeniami wiekowymi, która pozwoli nam wejść z tą grą do krajów o wysokich restrykcjach. To, co nas cieszy najbardziej, to fakt, że gra została zauważona przez Davida Jaffe, legendę gamingu z Kaliforni, nagrodzonego przez BAFTA autora serii God of War. Nawiązaliśmy z Davidem współpracę, w ramach której został on naszym konsultantem kreatywnym, a na najbliższym WZA nasi akcjonariusze zdecydują o powołaniu go do Rady Nadzorczej Spółki. W tym czasie kontynuowana była sprzedaż naszego flagowego tytułu Drug Dealer Simulator – komentuje Mateusz Wcześniak, Prezes Zarządu Movie Games.

Movie Games się rozrasta

Miniony kwartał był okresem kontynuacji rozwoju Rodziny Movie Games, która została znacząco rozbudowana w ubiegłym roku. Na koniec kwartału w skład Grupy wchodziło 9 spółek, a najważniejsze z nich to m.in. True Game, powołane wraz z raperami Sokołem i Małolatem skupionymi na produkcji gier o szeroko pojętej tematyce ulicznej, Road Studio tworzące gry osadzone w stylistyce drogi i podróży, czy też Movie Games Mobile zajmujące się produkcją gier mobilnych. Istotnym nowym dodatkiem do Rodziny Movie Games jest Image Games, studio założone z nagrodzonym m.in. Złotą Palmą i Złotym Lwem domem produkcyjnym Platige Image. Image Games skupi się na produkcji gier o tematyce gangsterskiej, osadzonych w różnych realiach historycznych.

– Warto dodać, że w skład naszej rodziny wchodzą również spółki, które specjalizują się nie tylko w poszczególnej tematyce, ale również w segmentach, w których wcześniej nie prowadziliśmy działalności. Przykładem jest Brave Lamb Studio, które specjalizuje się w grach Indie Premium oraz Image Games, który będzie produkował gry z segmentu AA. Mamy w portfolio również spółki portingowe, takie jak MD Games, czy Iron VR, a także akcelerator rozwoju dla niezależnych zespołów gamedevowych z Rumunii, czyli Mill Games. W portfolio produkcyjnym Rodziny Movie Games znajduje się kilkanaście produkcji w toku, które na przestrzeni najbliższych dwóch lat powinny zostać udostępnione graczom, przynosząc wartość całej grupie, ale także każdej ze spółek z osobna – dodaje Mateusz Wcześniak.

W I kwartale br. spółka odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 2 792 267,44 zł, zysk operacyjny w wysokości 137 543,51 zł oraz zysk netto na poziomie 6 443 899,88 zł.

Źródło: informacja prasowa

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.