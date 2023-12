Darmowe demo polskiego Drug Dealer Simulator 2 już w grudniu

Movie Games zapowiada darmowe i grywalne demo Drug Dealer Simulator 2. Będzie one dostępne czasowo od 18 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku. Co ważniejsze, już w tej wersji będziemy mogli przetestować tryb kooperacji, który ma być jedną z największych nowości. Już teraz przy wersji demo bawią się najaktywniejsi użytkownicy dedykowanemu tej serii Discordowi. Jednak to publiczne testy będą prawdziwym sprawdzianem dla twórców gry.

Drug Dealer Simulator 2 – gdzie pobrać demo?

Wersja demonstracyjna DDS 2 zostanie udostępniona wspomnianego dnia na Steam. Pobierzemy je przechodząc na kartę gry. Niestety nie wiemy, jaki fragment całej gry przyjdzie nam ograć. Movie Games nie udostępniło takich informacji.

Przypominamy, że DDS 2 to kontynuacja gry z 2020 roku, która do dziś została wzbogacona o 6 darmowych rozszerzeń. Dwójka ma być oczywiście lepsza i większa. Wcielimy się tutaj w Eddiego, którego poprowadzimy od zera do milionera, budując swoje imperium narkotykowe. Akcja rozegra się we wczesnych latach 2000 na fikcyjnej wyspie Isla Sombra, która jest inspirowana Karaibami.

Deweloper obiecuje zróżnicowane środowiska, od małych wiosek, przez zatoki, po miasteczka. Wszystko w klimacie karaibskiej dyktatury. Zobaczcie minimalne wymagania sprzętowe, przypominamy również trailer gry: