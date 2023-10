Mortal Kombat 1 i dzienniki awarii. Problem z plikami na dysku

Czy zauważacie czasami, że na waszym dysku w PC ubywa miejsca? Powody tych problemów bywają różne i wcale nie musi chodzić o instalowanie gier czy programów. Z podobnym kłopotem spotkał się jeden z graczy Mortal Kombat 1 na PC. Okazało się, że jego gra z platformy Steam ochoczo zajmuje dodatkową przestrzeń na dysku w komputerze. Nie chodzi tu jednak o dodatkową zawartość czy aktualizacje. Produkcja regularnie zapisywała pliki z raportami błędów. Te były jednak zaskakująco duże.

Dziennik błędów czy zapis występujących awarii to ściana surowego tekstu. Plik jest zapisywany po wystąpieniu problemu z grą i pomaga programistom znaleźć przyczynę usterki, aby ją naprawić. Wspomniany gracz zauważył, że każda awaria ostatniej odsłony Mortal Kombat wiązała się z zapisywaniem pliku, z których największy miał nawet 1 gigabajt. To bardzo dużo jak na coś, co powinno być wyłącznie tekstem, dlatego sprawa jest poważna.

Everytime MK1 crashes on PC, it creates a report automatically, and stores 1GB of space for each report LOL.



Images provided by @divine_hat pic.twitter.com/VjGC0a5lZ6 — X-Azeez (@X_AZEEZ3) October 17, 2023

Wygląda na to, że problem z grą jest całkiem poważny. Niedopuszczalne jest tworzenie tak dużych plików dotyczących awarii. Tym bardziej że te są zapisywane za każdym razem, gdy gra zaliczy crash lub inną nieprawidłowość. Co ciekawe, wspomniany gracz informował o tym jeszcze we wrześniu, choć niewiele to dało. Jak łatwo się domyślić, nikt wtedy nie zwrócił na to uwagi — a przede wszystkim nie zrobili tego twórcy. Czas na stosowną łatkę, która upora się z tym problemem.

Przypominamy, że premiera najnowszej odsłony serii Mortal Kombat miała miejsce 19 września 2023 roku. Gra ukazała się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Mieliście już okazję rozpocząć swoją przygodę w tej bijatyce?