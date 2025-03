DLC za darmo dla wszystkich graczy Monster Hunter Wilds. Oto jak je zdobyć

Największy w historii sukces Capcom nieustannie przyciąga przed ekrany coraz większą liczbę graczy. Monster Hunter Wilds cieszy się gigantycznym zainteresowaniem. Zapewne podobnie jest z ewentualnymi darmowymi DLC do gry. Na Discordzie możecie odebrać teraz nową paczkę zaopatrzenia i jest to inne DLC niż te, które czekają za darmo na odebranie w serwisie Steam.

Zobacz też: Capcom chce za to pieniądze, ale powstał darmowy mod. Gracze Monster Hunter Wilds wniebowzięci

Specjalny pakiet zawierający m.in. posiłki, eliksiry czy specjalny proszek możecie zdobyć za darmo na Discordzie. Jak więc można się domyślić – konto w serwisie jest wymagane. Niestety, jest haczyk. Pakiet dostanie każdy, ale musi poświęcić ponad 2 minuty na obejrzenie materiału filmowego, najnowszego zwiastuna gry. No ale dobra, nie bądźmy już tacy wymagający – 2 minuty to nie aż tak długo!

Aby zdobyć paczkę zawartości, należy udać się pod powyższy link i obejrzeć film, aby otrzymać w zamian kod na nagrodę. Możecie to też zrobić w aplikacji. Później wybieracie tylko wersję gry, która Was interesuje (PC, PlayStation lub Xbox), dostajecie kod, aktywujecie go i to wszystko! Proste i względnie szybkie.

Źródło: Reddit