Za darmo dodatki do Monster Hunter Wilds. Jeden wręcz obowiązkowy

Dzisiaj premiera Monster Hunter Wilds. Na Steam możemy pobrać za darmo aż 5 dodatków do oczekiwanej przez wielu graczy produkcji.

Monster Hunter Wilds zadebiutował właśnie na komputerach PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series. Jeśli kupiliście wersję gry na Steam, zachęcamy od razu pobrać 5 dodatków za darmo. Jeden z nich okazuje się szczególnie przydatny, ale musicie posiadać sporo pamięci VRAM na swojej karcie graficznej.

Co prawda pierwsze oceny MH Wilds nie są wysokie i póki co średnia z ponad 6,7 tys. recenzji graczy wynosi jedynie 47/100, lecz kto już ma ten tytuł i zamierza się w nim zanurzyć, niech wzbogaci swoje doświadczenia.

Na pewno warto, jeszcze przed rozpoczęciem zabawy, zadbać o lepszą grafikę. Darmowe DLC zawiera pakiet tekstur w wyższej rozdzielczości. Jednak żeby cieszyć się ich jakością, trzeba spełnić wymogi. Jak czytamy na Steam, instalacja wymaga minimum 16 GB pamięci graficznej. Dodano, że bez odpowiedniej ilości pamięci tekstury w wysokiej rozdzielczości nie będą wyświetlane prawidłowo.

Na start, deweloper przygotował również darmowy dodatek „Pomoc dla łowcy: Pakiet powitalny”. Znajdziemy w nim trochę mikstur i jedzonka. Następnie mamy DLC z zestawem 4 gestów (taniec, paradowanie, pomachaj, żal), które można wykorzystać np. robiąc sobie w grze zdjęcia ze znajomymi.

Ostatnie dwa dodatki za darmo do MH Wilds zawierają po jednym talonie. Te wykorzystujemy do edycji postaci oraz swojego „koleżkota”. Wszystkie wspomniane DLC odbierzecie za darmo na Steam, oto linki do pobrania.

Dodatki za darmo do Monster Hunter Wilds

