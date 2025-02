Jedna z najważniejszych premier lutego za darmo do sprawdzenia. Już możecie grać w Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds to obecnie najbardziej pożądana przez graczy gra na platformie Steam. Jej premiera zbliża się wielkimi krokami, ale beta testy powróciły!

Capcom ma hit w kieszeni, a przynajmniej wszystko na to wskazuje, skoro gracze ochoczo dodają nowego Monster Huntera do swoich list życzeń. Pełna wersja nowej przygody w uwielbianym uniwersum trafi do rąk i na dyski graczy już 28 lutego 2025 roku. Zanim jednak nadejdzie sądny dzień premiery, wszyscy mogą bez żadnych opłat sprawdzić tytuł w wersji testowej.

W tym miejscu zaznaczam, że jest to już drugi okres testów beta dla graczy w otwartej formie. Niestety, względem wcześniejszego nie zmieniło się wcale aż tak wiele. Nadal musicie mieć całkiem niezły komputer, a i na konsolach gra potrafi stracić nieco płynności. Deweloperzy obniżyli mimo wszystko wymagania sprzętowe na PC i obiecali, że finalna wersja będzie o wiele lepiej dopracowana. Warto też zainteresować się darmowym benchmarkiem.

Jak więc widzicie – w betę możecie grać na niemal każdej platformie – PC, PS5 i Xbox Series X/S. Obecna tura testów wystartowała już teraz i potrwać ma do 10 lutego 2025 roku. Przed premierą planowane są jeszcze kolejne testy. Do gry wrócimy więc od 14 do 17 lutego. Nic straconego, jeśli obecny weekend macie zajęty!

Źródło: Steam