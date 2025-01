Nowa najbardziej pożądana gra na Steam. To pewny hicior

Monster Hunter Wilds ukaże się na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S już za niecały miesiąc, bo 28 lutego 2025 roku. I to dopiero dane, których dostarcza serwis SteamDB pokazują, jak duża może to być premiera. W końcu mało której grze udaje się trafić do topki najczęściej dodawanych do list życzeń graczy tytułów na Steam, a wręcz… ją podbić.

Monster Hunter Wilds wygrywa na Steam

Udało się to jednak właśnie nowej części kultowej serii Capcomu. Monster Hunter Wilds zostało właśnie najbardziej pożądaną grą na platformie Valve, ale mówimy przecież tylko o danych z tego serwisu. Ciężko oszacować, o ile większa może być ostateczna baza graczy, dodając do tego potencjalnych nabywców z PlayStation czy też Xbox. Zresztą, już MH World czy MH Rise było wielkim sukcesem, a Wilds wygrywa z nimi wyścig, oferując sporo nowości, świetną oprawę i „rdzeń”, czyli wszystko to, za co fani kochają tę markę od lat.

Tym samym najnowsza premiera Capcomu prześcignęła grę-legendę, czyli Hollow Knight: Silksong. Druga część niezależnego, ambitnego soulslike’a platformowego pozostaje w sferze domysłów, gdy twórcy od wielu lat milczą. Popularny jest też Deadlock, tytuł tworzony bezpośrednio w Valve. No cóż – popularny może i tak, ale nie w tak dużym stopniu jak dzieło Capcomu.

Jeśli sami będziecie chcieli sprawdzić MH Wilds przed premierą, twórcy organizują kolejne weekendowy beta-testów. Aby wziąć w nich udział, wystarczy tylko pobrać grę, gdy będzie dostępna. Więcej informacji i daty testów znajdziecie w tym artykule.

Źródło: tech4gamers