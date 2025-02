W obliczu nowych premier wielu graczy ma wątpliwości, czy dany tytuł ruszy im bezproblemowo na aktualnej konfiguracji PC. Suche wymagania nie zawsze dają nam odpowiedź – co, jeżeli zabraknie tych kilku FPS-ów? Na szczęście w przypadku Monster Hunter Wilds będziemy mogli to sprawdzić i to zupełnie za darmo. Wszystko przez bezpłatny benchmark.