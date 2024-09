Remaster Maxa Payne’a pobierzecie za darmo w najnowszej, zaktualizowanej wersji

Max Payne RTX Remix to fanowski remaster kultowej strzelanki, który każdy pobierze za darmo. I nadal to raczej ciekawostka niż kompletna gra.

Remedy i Rockstar Games pracują w pocie czoła nad pełnoprawnym remake’iem dwóch pierwszych odsłon kultowej serii Max Payne. Na efekty ich prac trzeba jednak jeszcze trochę poczekać. I pomoże w tym fanowski projekt.

Max Payne RTX Remix w wersji 0.5

Jest to nadal technologiczne demo, czyli takie, które nie oferuje za bardzo właściwej rozgrywki. Całość skupia się raczej na pokazaniu tego, co da się osiągnąć dzięki technologii RTX Remix “upiększającej” starsze tytuły. Jak dla mnie Max Payne w tym wydaniu to jeden z najlepiej zapowiadających się “remixów”, znacząco poprawiony względem oryginału. Może i nie wszystko trzyma tu odpowiedni poziom, ale twórca nie ustaje w wysiłkach, aby cały czas ulepszać projekt.

Wersja 0.5 to przede wszystkim poprawienie tekstur postaci, czyli tytułowego bohatera. Nie ma już “nawazelinowanej twarzy”, nie błyszczy się, jakby był cały czas mokry i ma poprawione ręce oraz facjatę. Podobne poprawki spotkały niektóre części poziomu, ale to nie wszystko. Zadbano również o dodanie nowego oświetlenia i ulepszenie już istniejącego. Przede wszystkim zmieniła się okolica widoczna w cutscence na początku misji.

Fani strzelania i tak tu za bardzo nie postrzelają – nie ma po prostu do kogo – ale i tak udało się usprawnić efekty wystrzałów. Jeśli zdecydujemy się na podziurawienie ścian ołowiem, ujrzymy eksperymentalną technologię oświetlenia, rozświetlającą korytarze przy każdym strzale. Wygląda całkiem imponująco, wszak należy pamiętać, iż to jedynie fanowski projekt.

Max Payne RTX Remaster w najnowszej wersji pobierzecie z tego miejsca.

Źródło: DSOGaming