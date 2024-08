Max Payne Remake oficjalnie coraz bliżej. Remedy potwierdza świetne wieści

Max Payne Remake zmierza we właściwym kierunku. Bardzo miło jest regularnie dowiadywać się, że twórcy najwyraźniej nie mają większych problemów i proces tworzenia gry idzie im gładko.

Max Payne Remake oraz inne gry Remedy

Alan Wake 2 nie miał lekko, ale gra podobno zwróciła już większość kosztów produkcji i reklam, co akurat pokrywa się z filozofią studia, które celuje w węższe grono odbiorców, z czasem powiększające się o kolejnych klientów. Nieco inaczej będzie raczej z remake’iem dwóch pierwszych odsłon serii Max Payne. Firma odpowiada za nie wraz z Rockstar Games, a to przecież marka kultowa, mogąca przyciągnąć przed ekrany bardzo wielu graczy.

W najnowszym podsumowaniu finansowym Remedy przyznało, że remake “przeszedł od etapu gotowości produkcyjnej do etapu pełnej produkcji”. I stało się to nieco szybciej niż z samym końcem bieżącego roku, jak informowano wcześniej. Wiemy, że kolekcja ma budżet porównywalny z Alanem Wake’iem 2 i będą to pełnoprawne, nowe gry o dużej skali. Ponadto deweloper ma w przygotowaniu parę innych projektów.

Drugą kluczową pozycją jest Control 2, czyli kontynuacja lynchowskiego thrillera science-fiction osadzonego w uniwersum Alana Wake’a. “Dwójka” również osiągnęła nowy kamień milowy. Control 2 “przeszedł do etapu gotowości produkcyjnej” i jest już grywalny. Remedy obecnie pracuje nad “zwiększeniem skali projektu”.

Jest też tajemniczy spin-off Control w postaci multiplayerowego projektu Condor. Nadal nie wiemy o nim zbyt wiele, prócz faktu, że “zespół deweloperów pracował nad wieloma mapami i różnymi typami misji […] zorganizowaliśmy rosnącą liczbę wewnętrznych i ograniczonych zewnętrznych testów gry w celu sprawdzenia funkcji i uzyskania informacji zwrotnych” – jak informuje producent (za VGC).

