Wielki hit na Max. Oscarowa nowość notuje wybitne wyniki i nic dziwnego

To zdecydowanie jeden z najgłośniejszych kinowych filmów 2023 roku. “Anatomia Upadku” zdobyła statuetkę Oscar, a także aż dwa Złote Globy! Takie wyróżnienie mogą tylko świadczyć o jakości.

Oscarowa “Anatomia Upadku” święci triumfy na Max

Max na sierpień przygotował parę większych premier, w tym choćby najnowszą odsłonę (w zasadzie spin-off) cyklu Mad Max. Mimo wszystko na samym początku miesiącu do usługi wleciała “Anatomia Upadku”. To zdecydowanie faworyt w kategorii “film miesiąca” i to nie tylko przez tak istotne nagrody. Oscar za scenariusz oryginalny sugeruje mimo to, że powinniśmy spodziewać się chwytającej za gardło opowieści.

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który zajmuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie, na które szukamy odpowiedzi, brzmi: “Czy to zrobiła?”. – czytamy w opisie fabuły

Obecnie promowany hit spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem widzów. Film znajduje się na 1. miejscu w rankingu popularności na platformie Max. Tuż za nim są dwie inne, głośne i niedawne premiery – romans “Tylko nie Ty” i ubiegłoroczny slasher “Noc Dziękczynienia”.

Niedawno dostaliśmy także zakończenie drugiego sezonu “Rodu Smoka”, które jednak spotkało się z mieszanymi opiniami wśród widzów. Nadal jednak serial cieszy się równie mocną popularnością, co wcześniej, bo cały czas znajduje się na 1. miejscu w kategorii “seriale”.

