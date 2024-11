Mass Effect: Andromeda lepsze, niż wam się wydaje? Twórcy bronią kontrowersyjnej gry

Na rynku zadebiutował właśnie Dragon Age: The Veilguard, a twórcy z BioWare postanowili… wrócić do Mass Effect: Andromeda i odnieść się do ogromnej krytyki gry sprzed lat. Czy tytuł faktycznie na nią zasługiwał? Jak przyznaje jeden z deweloperów, wcale nie, a gra w rzeczywistości jest lepsza, niż się wszystkim wydawało.

Ten Mass Effect był niezły – tak uważają twórcy

Mam wrażenie, że dziś Mass Effect: Andromeda to taka zapomniana i niechciana odsłona kultowej serii. Fani rzadko o niej wspominają, a i sami twórcy jakoś niespecjalnie odnosili się do swojego dzieła. A co powiecie na to, że jeszcze kilka dni temu była to ostatnia gra BioWare? Dopiero premiera Dragon Age: The Veilguard zyskała ten status po swoim debiucie. Teraz twórcy skupiają się już na przygotowaniu kolejnej odsłony kosmicznej serii, jednak na chwilę wrócili do niesławnej Andromedy.

W sprawie gry wypowiedział się John Epler z BioWare – “Uważam, że Andromeda była lepszą grą, niż sugerował jej odbiór, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby odbiór był niesprawiedliwy. W momencie premiery były problemy techniczne i rzeczy, które nie działały“. Jego zdaniem tytuł faktycznie zasłużył na odpowiednią krytykę, jednak gra w rzeczywistości nie była słaba, jak to uważała część graczy.

Dużym problemem było na pewno otwarcie świata. Epler wyjawił, że to ich dużo nauczyło. Przede wszystkim, aby nie pakować otwartego świata tam, gdzie to niepotrzebne i nieuzasadnione…

