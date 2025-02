Stworzyła Dragon Age: The Veilguard, teraz zajmie się Baldur’s Gate 4? Zaskakujący transfer w branży

Zmiany w zespole od Dragon Age: The Veilguard

Niedawno pisaliśmy, że obecnie studio BioWare to ledwie cień dawnego siebie sprzed lat. W ekipie zostało mniej niż 100 osób, a w ostatnim czasie sporo pracowników pożegnało się ze studiem. Wśród nich znalazły się niektóre osoby mające na koncie niedawną premierę Dragon Age: The Veilguard. Z pracą pożegnała się również Corinne Busche – reżyserka gry, która w dużej mierze odpowiadała za całą produkcję ze wszystkimi jej, cóż, zaletami, jak i wadami.

Okazuje się jednak, że nie nacieszyła się „błogim bezrobociem” zbyt długo. Dopiero co poinformowano, że autorka zasiliła szeregi Skeleton Key Studio. Ma tam odpowiadać za reżyserię czegoś „nowego i bardzo ambitnego”. Czym może być tajemniczy projekt? Tu robi się dopiero ciekawie — studio należy bowiem do Wizards of the Coast, czyli firmy mającej prawa do m.in. Magic The Gathering oraz… Baldur’s Gate. A że Larian oficjalnie poinformowało, że nie będzie tworzyć kolejnych gier z tej serii, to odpowiedź nasuwa się sama.

🚨 Corinne Busche, ex-director de Dragon Age: The Veilguard (el desastre de Bioware en 2024) ha sido contratado por @Wizards_DnD como director de un nuevo RPG basado en Dungeons & Dragons.



¿Me quiero morir? Me quiero morir. #BG4 #DnD #WotC #RPG pic.twitter.com/J2yrofOpjE — TAV y VEL – RPG's y D&D (@tavrpgs) February 3, 2025

Oczywiście informacje o planowaniu Baldur’s Gate 4 pozostają w obszarze plotek, jednak nie zostały, na razie zdementowane. Pochodzą od informatorów, którzy sugerują, że niedługo może pojawić się oficjalne potwierdzenie i informacje na ten temat.

Źródło: tech4gamers.com