Fani nie mogli wymarzyć sobie lepszej Mafii 4. Nowe wieści ucieszą wszystkich

Twórcy Mafia: The Old Country potwierdzili jedną, kluczową decyzję w trakcie Gamescom 2024. Wygląda na to, że tytuł stanowi wielki powrót do korzeni cyklu.

Mafia 1 to klasyka, “dwójka” depcze jej po piętach, ale “trójka”… no, klon-podróba GTA się akurat nie udała, bo seria straciła wtedy to, co czyniło ją tak wyjątkową – otwarty świat jako tło do wciągającej fabuły. Gdy seria w pełni przeszła na open world, zatracając tak kluczowy scenariusz, nie spodobało się to nikomu.

Mafia: The Old Country to “liniowa narracja”

Zresztą, wcale się nie dziwię, bo sam nie byłem zachwycony tym, co działo się z trzecią częścią. Gra miała solidny scenariusz, pogrążony za tonami idiotycznych zadań pobocznych, które były wręcz wymagane, aby posunąć opowieść do przodu. Remake jednak utwierdził mnie w przekonaniu, że niekoniecznie będzie tak źle – tutaj już się udało. Nadal to jednak remake, więc czy może stanowić wyznacznik dla przyszłości serii?

Wygląda na to, że jak najbardziej! Fani mogą zacierać ręce, bo Mafia: The Old Country wcale nie będzie kolejnym klonem GTA, a zamiast tego powróci do korzeni serii. Tak przynajmniej obiecał Nick Baynes, prezes Hangar 13 w trakcie krótkiego wystąpienia na Gamescom 2024. Wyjawił, że nowa Mafia “powróci do korzeni tego, co fani kochają w serii”, co oznacza “głęboką liniową narrację”.

Na forach Steam już wrze, bo wielu graczy stwierdziło, iż oznacza to brak otwartego świata. Oczywiście można to tak odebrać, ale dzięki słowom, że seria wraca do korzeni, raczej twórcom chodziło o osadzenie gry w otwartym świecie, który jednak stanowi tło wydarzeń. Oznacza to zapewne liniową grę akcji nastawioną na scenariusz, rozgrywaną w ramach otwartego świata, którego jednak nie da się swobodnie zwiedzać. Dokładnie tak, jak oryginał. I dla fanów to akurat najlepsza możliwa wiadomość.

Na razie jednak to tylko “puste słowa”, że się tak wyrażę. Na oficjalne konkrety i nowe materiały z gry musimy poczekać do grudnia 2024 roku, gdy Hangar 13 pokaże coś więcej. Mafia: The Old Country trafi na PC, Xbox Series X/S i PS5 w 2025 roku.

