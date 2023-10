Twórcy Lords of the Fallen ze studia Hexworks byli zmuszeni do wyłączenia pewnej ważnej funkcji gry. Wszystko przez błędy zgłaszane przez graczy. Obecnie trwają prace nad ustaleniem przyczyny problemów i załataniem usterek w grze. Mieliście okazję skorzystać z rozgrywki w trybie cross-play? Obecnie jest to niedostępne i nie wiadomo, kiedy powróci.

Lords of the Fallen i zadyszka na premierę

Chociaż rozgrywka na podstawie usług sieciowych (w tym PvP czy kooperacja) nadal są dostępne, to z gry poleciał tryb cross-play. Deweloperzy ze studia Hexworks zdecydowali się na wyłączenie tej funkcji po wysłuchaniu opinii graczy. Ci nie do końca byli zadowoleni z jakości gry, a konkretniej wydajności. W dalszym ciągu jednak brak tak istotnej funkcji rozczarowuje — tym bardziej że nikt nie wie, kiedy rozgrywka multiplatformowa wróci do Lords of the Fallen.

Gra od Hexworks dość szybko dostała aktualizację. Ta z jednej strony rozprawia się z niektórymi problemami technicznymi, z drugiej pozbawiła gry rzeczonej funkcji. Nie dziwi zatem niepokój graczy, którzy nie do końca są zadowoleni z technicznego stanu produkcji. Ten obecnie dość mocno odbiega od oczekiwań. Poza tym aspektem zmianom uległa też sama rozgrywka. Deweloperzy zdecydowali się m.in. na zwiększenie poziomu trudności dwóch bossów w grze. Miał być soulslike, no to jest.

Obecnie oceny gry od Hexworks wyglądają nieźle, choć do przymiotnika „bardzo dobry tytuł” sporo im brakuje. Średnia ocen na Metacritic na podstawie 49 recenzji wynosi teraz 76 punktów. Niewiele gorzej wygląda sprawa w przypadku ocen graczy. 319 not przekłada się na średnią 7.0 na 10. Faktycznie, źle nie jest, choć rewelacyjnie też nie.

A jak wy oceniacie najnowszą grę wydaną przez CI Games? Przypominamy, że Lords of the Fallen ukazało się na rynku 13 października 2023 roku. Gra dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.