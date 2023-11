Lords of the Fallen 2 już powstaje? Twórcy nie próżnują i tworzą nową grę

CI Games i deweloperzy z pokrewnych zespołów nie próżnują. Nie tak dawno swoją premierę miała gra Lords of the Fallen, a już teraz wiemy, że praktycznie na pewno powstaje jej druga część. Obecnie pod skrzydłami wydawcy tworzone są dwa projekty, z czego opis jednego z nich do złudzenia przypomina kontynuację tego RPG w stylu Dark Souls i realiach fantasy.

Nowe Lords of the Fallen powstaje?

Firma CI Games podzieliła się raportem finansowym za trzeci kwartał 2023 roku. Znaleźć w nim można sporo informacji na temat m.in. prac twających w obrębie współpracujących zespołów deweloperskich. Dzięki danym wiemy, że zespół Hexworks (odpowiedzialny za grę Lords of the Fallen) pracuje własnie nad czymś o nazwie roboczej Project 3. Co ciekawe, gra ma być tytułem RPG akcji osadzonym w klimatach fantasy, działać na Unreal Engine 5 i ukazać się na PC, PlayStation 5 oraz konsolach Xbox Series X|S już w 2026 roku. Łatwo się domyślić, że chodzi o kontynuację gry wydanej w tym roku.

Firma przyznała, że do tej pory sprzedano niespełna milion egzemplarzy gry. Nie jest to porywający wynik, ale nie ma co mówić o porażce. Tytuł nadal znajduje kolejnych nabywców, a dodatkowo na korzyść sprzedaży działają okazjonalne wyprzedaże i promocje np. na platformach cyfrowej dystrybucji. CI Games zakłada, że możliwy do osiągnięcia jest poziom 100 milionów dolarów przychodu.

To jednak nie wszystkie nowości, bo pracę ma też zespół Underdog Studios, które pracuje nad projektem o nazwie kodowej Survivors. Można się zatem spodziewać survivalowych, niekoniecznie darksoulsowych klimatów. Ten tytuł ukaże się na rynku wcześniej, bo jeszcze w 2025 roku. Na którą z gier czekacie? I jak podobał się wam ostatni tytuł od CI Games? Gra nie zebrała genialnych not, ale oceniono ją przyzwoicie.