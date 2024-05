Wielki polski hicior w Xbox Game Pass. A to nie koniec dobrych wieści

Xbox Game Pass zyska w bieżącym roku dwie nowe pozycje – Lords of the Fallen i Sniper Ghost Warrior Contracts 2. CI Games podpisało umowę z Microsoftem!

Lords of the Fallen to ubiegłoroczny hicior od gamedeweloperskiego kolektywu Hexworks, który powstał na zlecenie i został wydany przez rodzime CI Games. Gra spotkała się raczej ze średnim przyjęciem krytyków, ale swoje zarobiła, więc na spokojnie można mówić o wielkim hicie. Z kolei Sniper Ghost Warrior Contracts 2 to dzieło wewnętrznego Underdog, które z kolei może pochwalić się dobrymi opiniami graczy i krytyków.

Xbox Game Pass z wielkimi nowościami

Microsoft nadal rozwija swój flagowy abonament. Wiemy, że już w maju subskrybenci dostaną nie lada premierę – Hellblade 2. Zdecydowanie zapowiada się na to, że mówimy o największej nowości w usłudze od jakiegoś czasu. I to chyba niekoniecznie jedynej na najbliższy miesiąc, bo oficjalnie Lords of the Fallen z 2023 roku także pojawi się w XGP!

Najpierw plotki w tej sprawie pojawiły się m.in. na łamach eXputer, ale później potwierdził je serwis Bankier.pl jednoznacznie przybliżając nam umowę między CI Games a Microsoftem. Rodzima firma podpisała zgodę na wydanie swoich dwóch tytułów w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Dwóch, bo drugą nowością będzie Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Na ten moment nie znamy możliwych premier tych gier w ofercie Xbox Game Pass. Przecieki wskazują jednak jeszcze na maj, więc ogłoszenie może pojawić się dosłownie na dniach.

Obecnie CI Games ma pracować nad kolejnymi częściami obydwu serii, ale z pewnością ich studia przygotowują więcej projektów.

Źródło: Bankier.pl