Lords of the Fallen 2 grą ekskluzywną | Newsy - PlanetaGracza

Jak donosi Insider-Gaming Lords of the Fallen 2 powstaje we współpracy z Epic Games, co gwarantuje im ekskluzywność. Tytuł zadebiutuje w 2026 roku.

Pierwsze, oryginalne Lords of the Fallen było całkiem niezłym soulslike’iem, ale jednak bez tej potrzebnej grze “duszy”. Reboot serii udał się znacznie lepiej, choć również ciężko mówić o czymś, co wyniosło gatunek na nowy poziom.

Lords of the Fallen 2 tylko dla Epica

Deweloperzy z Hexworks mieli nie lada problem, bo ich tytuł wyszedł na rynek cały rok po Elden Ringu, chyba jednym z największych fenomenów współczesnych gier soulslike i RPG. I niestety tytuł nie zdobył aż takiego uznania, choć ciężko mówić, że się w ogóle nie udał. Kilka mechanik wyszło, model walki okazał się soczysty, a zaprezentowany świat budzące spore nadzieje na jeszcze większą kontynuację. Ta, jak już wiadomo, faktycznie powstaje.

Teraz Tom Henderson powołuje się na najnowsze informacje wprost z planów CI Games. Polska spółka faktycznie pracuje nad dalszą ekspansją swoich IP, a jednym z nich będzie właśnie kolejne Lords of the Fallen, które tutaj będę zwał Lords of the Fallen 2. Gra, wedle obecnych założeń, ma zadebiutować w 2026 roku.

Dla graczy na konsolach to raczej nieszczególnie ciekawa wiadomość, ale jeśli wolicie PeCety, musicie przygotować się na brak możliwości kupna gry na Steam. Otóż nowy tytuł od Hexworks wyjdzie (czasowo przynajmniej) na Epic Games Store, gdyż firma podpisała umowę o współpracę z Epic Games.

Lords of the Fallen 2 zostanie opracowane przy użyciu silnika Unreal Engine 5 i otrzymało znaczną inwestycję od Epic Games za prawa do wyłączności. CI Games ma spore nadzieje na to, że seria zdobędzie większe uznanie wśród graczy. Mają kilka punktów, do których realizacji dążą, jak choćby

“większą atrakcyjność i dostępność”, zastosują “ulepszenia rozgrywki”, dodadzą “większą opcjonalność trybów gry” oraz “bardziej komercyjny styl graficzny i narrację”, a także wykorzystają “podwyższone wartości produkcyjne”.

Prócz LotF, CI Games nadal chce rozwijać IP Sniper: Ghost Warrior oraz nienazwaną jeszcze markę fantasy.

Źródło: Insider-Gaming