Ostatni moment na zdobycie za darmo dodatków do gry na PlayStation. Zaraz znikną na zawsze

LittleBigPlanet 3 zostaje wycofane na zawsze z dystrybucji, a wraz z nim znikną wszystkie dostępne DLC do gry. Macie jeszcze czas, aby odebrać niektóre za darmo!

Sony już wcześniej ogłosiło, że niezwykle popularne LittleBigPlanet 3 nie będzie dostępne do kupienia. Świetnie przyjęta gra, która niestety czasy świetności ma już za sobą znika z cyfrowych półek PlayStation Store już 31 października 2024 roku. Na domiar złego znikną również wszystkie dostępne DLC. Praktycznie każdy dodatek to tak naprawdę skórka postaci czy kostium lub coś nowego do trybu tworzenia własnych map.

Mimo wszystko spora część DLC jest dostępna zupełnie za darmo. Gracze na Reddicie zebrali wszystkie prezenty, jakie gracze mogą odebrać, nim wszystko zniknie na dobre. Warto pamiętać, że nie trzeba dysponować pełną wersję gry, aby móc przypisać dodatki do konta. Sam nie wiem jednak, po co ktoś miałby to robić, ale jeśli zastanawiacie się nad kupnem, warto zebrać wszystkie “gratisy” już teraz.

Wszystkie darmowe DLC do LittleBigPlanet 3:

Uff… To chyba wszystko. Warto zgarnąć te dodatki, choć doskonale wiem, że oznacza to trochę klikania. Bez problemu jednak możecie to zrobić przez przeglądarkę, logując się na właściwe konto w PlayStation Store. Przypomnę też, że jeśli macie LBP3 w bibliotece, a o nim zapomnieliście, lepiej nie próbować odpalać gry przez PS Plusa, bo najpewniej stracicie ją na zawsze.

Źródło: Reddit