Life is Strange True Colors z premierą jeszcze w tym roku! Co z polską wersją?

Kolejna część ciepło przyjętej gry zapowiedziana. Wiemy też czy Life is Strange True Colors doczeka się polskiej wersji.

Trzecia część cyklu zostanie stworzona przez zespół Deck Nine. Deweloperzy wchodzący w jego skład są odpowiedzialni za produkcję Life Is Strange: Before the Storm prequel pierwszej odsłony Life is Strange). Tym razem przyjdzie nam pokierować Alex Chen. Nastolatka posiada osobliwy dar, pozwalający jej kontrolować emocje innych osób. Dziewczyna ma być osobą biseksualną, a gra ma zagwarantować nam uwikłanie się w przynajmniej jedną z dwóch relacji intymnych. Istotną rolę w historii ma również odegrać jej brat Gabe. Scenariusz nie będzie rozgrywał się w miasteczku Arcadia Bay, ale w miejscu łudząco do niego podobnym.

Twórcy mają usprawnić oprawę wizualną. Doczekamy się większej ilości detali na ekranie oraz lepszej animacji. Gra ma ukazać się 10 września bieżącego roku, zarówno na komputerach klasy PC jak i platformach: PlayStation 4, PS5, Xbox One a także Xbox Series X/S. Co istotne wszystkie pięć odcinków składające się na najnowszą część, zostanie udostępnione równocześnie. Zabawa nie będzie więc przerywana nerwowym oczekiwaniem na ciąg dalszy historii.

Wielu graczy zadaje sobie pytanie, co z polską wersją językową? Ostatnio wiele kontrowersji wzbudziły informacje o braku rodzimej edycji językowej gry Resident Evil Village oraz Kena Bridge of Spirits (zobacz tutaj oraz w tym miejscu). Wszystko wskazuje na to, że Life is Strange True Colors podobnie jak poprzednia odsłona, nie zostanie oficjalnie wydana w polskiej wersji językowej. Sugerują to informację znajdujące się na karcie Steam tytułu. Co prawda gracze mogą się pocieszać, że wszystko w rękach fanów. Warto jednak odnotować, że mimo tego, iż od premiery drugiej części gry minęły 4 lata, nadal nie doczekaliśmy się polonizacji. Czas pokaże czy tym razem będzie inaczej.

Grę Life is Strange: True Colors będziecie mogli nabyć w dwóch poszerzonych edycjach

Deluxe Edition ; zawierać będzie dwa dodatki. Wavelengths umożliwi nam wcielenie się w Steph , rok przed przybyciem Alex do Haven Springs . Hero Outfit Pack to z kolei zestaw czterech strojów, które inspirowane są wyglądem bohaterek poprzednich odsłon.

; zawierać będzie dwa dodatki. umożliwi nam wcielenie się w , rok przed przybyciem do . to z kolei zestaw czterech strojów, które inspirowane są wyglądem bohaterek poprzednich odsłon. True Colors Ultimate Edition: to natomiast wszystkie dodatki z edycji Deluxe Edition. Dodatkowo otrzymamy strój Zombie Crypt oraz zremasterowane gry: Life is Strange i Life is Strange: Before the Storm Remastered.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.