Nadchodzący Resident Evil Village nie otrzyma polskiej wersji językowej. Takie są obecne plany i wątpliwe, że to się zmieni – dowiedzieliśmy się z zaufanego źródła.

Resident Evil Village bez zielonego światła na PL

Zapytaliśmy wprost, czy to prawda, że Resident Evil Village nie otrzyma spolszczenia? – Niestety, to prawda – odpowiada informator. – O wersji językowej decyduje światowy wydawca – więc Capcom. W kwestii tego czy są jakieś szanse, żeby to się zmieniło – decyzja jest po ich stronie – dodaje.

Dotychczas polscy gracze mogli cieszyć się polskimi wersjami Resident Evil w zasadzie od 2007 roku. Resident Evil 4 został wówczas wydany na komputerach PC. Tytuł otrzymał napisy PL i kolejne główne odsłony serii również mogliśmy ogrywać w naszym rodzimym języku.

RE Village otrzyma za to lokalizacje na kraje arabskie i brazylijski dubbing

Sprawę braku polskiej wersji Resident Evil Village poruszono również na zamkniętej grupie Resident Evil Polska na Facebooku. We wpisie czytamy:

Otrzymaliśmy kilka wiadomości, które sugerują, iż wydawca na ten moment nie planuje przetłumaczyć gry. Byłaby to pierwsza odsłona Resident Evil od 2007 roku, która nie posiadałaby polskiej wersji językowej. Jest nam niezmiernie przykro, iż nasz kraj został pominięty. Nie możemy zrozumieć, skąd taka decyzja i dlaczego polscy gracze zostali tak potraktowani. Pragniemy przypomnieć, iż kraje arabskie po raz pierwszy w uniwersum otrzymają tłumaczenie na swój rodzimy język, a brazylijskie wydanie dostanie nawet dubbing!

Na pewno dla wielu graczy brak polskiej wersji RE Village nie będzie problemem, lecz również zdajemy sobie sprawę, że są osoby preferujące tylko takie wersje. Brak PL może zatem przełożyć się w jakimś stopniu na niższe wyniki sprzedaży tytułu w naszym kraju.

Przypominamy, że RE Village to ósma główna odsłona cyklu survival horrorów od Capcomu. W tytuł zagramy 7 maja 2021 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 / PS5 i Xbox One / Series. Fabuła horroru zaprowadzi nas tym razem do tytułowej wioski oraz górującego nad nią ponurego zamczyska Dimitrescu z XV wieku.

