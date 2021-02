Dotarły do nas niepokojące wiadomości, które wskazują, iż Kena Bridge of Spirits pojawi się w wersji pozbawionej polskich napisów.

Niepokojące informacje docierają z karty produktu gry, udostępnionej w sklepie Epic Games Store. Przyglądając się zawartym danym, zaobserwujemy, iż Kena Bridge of Spirits wyjdzie najpewniej bez polskich napisów (nie wspominając o pełnej polonizacji). Do dyspozycji użytkowników oddane zostaną następujące wersje językowe: angielska, chińska (uproszczona), francuska, włoska, niemiecka, japońska, koreańska, hiszpańska.

Polacy po raz kolejny mogą poczuć się zlekceważeni. Niedawno pisaliśmy wszakże o tym, iż Resident Evil Village trafi na rynek bez rodzimych napisów. W przypadku tej serii to pierwsza tego rodzaju sytuacja od 14 lat (więcej informacji znajdziesz tutaj). Gracze w związku z podjętą decyzją zaczęli protestować w sieci, ciężko jednak powiedzieć czy uda im się osiągnąć oczekiwany rezultat i przekonać twórców do zmiany zdania. Co ciekawe polskie napisy zawitają do innej gry Capcomu. Przy Monster Hunter Rise będą mogli bawić się Polacy, którzy nie przepadają za wersjami obcojęzycznymi.

Deweloperzy z Ember Lab, być może wydadzą Kena Bridge of Spirits w innych językach. Brak jednak jakichkolwiek konkretów. Polski rynek niestety często bywa ignorowany, w rezultacie wiele świetnych gier nigdy nie ukazało się w ojczystym języku.

Kena Bridge of Spirits to tylko kropla w morzu gier, które nie zostały zlokalizowane

Osobiście najbardziej ubolewam, iż nigdy nie było mi dane zagrać w polskie wersje gier: Life is Strange 2, Night in the Woods czy Pathfinder: Kingmaker. Do tej ostatniej pozycji ukazało się spolszczenie maszynowe. Miałem okazję je przetestować i niestety jest ono dalekie od ideału. Najbardziej jednak ubolewam, z powodu braku polskiej edycji gry Disco Elysium. Co prawda jakiś czas temu miało miejsce głosowanie dotyczące tego, na jakie dodatkowe języki przetłumaczyć grę. Polska wersja dzięki głosom graczy, zgarnęła trzecie miejsc na liście. Niestety póki co nic z tego nie wyniknęło (zobacz tutaj).

Trudno polemizować z poglądem, iż znajomość języka obcego jest wymagana, by odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości. W pełni zgadzam się z tym twierdzeniem. Jednak trudno jest bawić się przy grach RPG, nie będąc znawcą mowy Szekspira. W przypadku Disco Elysium mówimy bowiem o znajomości języka, daleko wykraczającej poza poziom średnio zaawansowany. Ponadto gry mają być rozrywką. Wertowanie słownika j. angielskiego przy monitorze, po ciężkim dniu w pracy nie każdego musi kręcić. Zawsze lepiej mieć wybór wybrania polskiej wersji językowej czy też nie, aniżeli zostać tego wyboru pozbawionym.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.