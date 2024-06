Tanie strzelanki na Steam. 15 współczesnych i dobrych, lecz mało znanych gier

Lubicie strzelanki FPS lub z widokiem TTP, które niosą ze sobą szybką akcję, a czasem i szczyptę strachu? Wybraliśmy 15 gier w cenie do 50 zł, które są w miarę nowe, ale mogły Wam umknąć. O wielu z nich nie pisało się w mediach branżowych, lub pojawiały się sporadycznie. Lecz są dobrze oceniane, a w promocji kupimy je naprawdę tanio.

Gry na Steam w promocji. Wybór strzelanek FPS i TTP (25 czerwca)

Ostatnio prezentowaliśmy gry z najwyższej półki, czyli hity AAA z PlayStation, które zostały przeniesione na PC i są dostępne w promocji. Jednak platforma Steam wypełniona jest przede wszystkim grami mniej znanymi, które są dobrze oceniane, ale jakoś przeszły obok zainteresowania mediów. O niektórych mogliście słyszeć, inne będą dla Was zaskoczeniem. Łączy je szybka akcja i przystępna cena. I szczerze mówiąc, pobawicie się przy nich równie dobrze jak przy nowościach dostępnych za 300 zł.

Zapraszamy więc na zestawienie strzelanek w promocji, których cena nie przekracza 50 zł. Wszystkie klucze kupimy taniej w jednym z największych sklepów oferujących gry w wersjach cyfrowych. Mowa o Instant Gaming, gdzie zapłacimy za zakupy m.in. przez BLIK. Prezentowane tytuły w części można nazwać nowościami, ponieważ ich premiera miała miejsce w 2024 roku.

Incursion Red River (data premiery – 10 kwietnia 2024)

Zacznijmy od taktycznego shootera, który przenosi nas do alternatywnej wersji współczesnego Wietnamu. Grając samemu, lub w kooperacji online do 4 osób, wcielamy się w najemnika, którego celem jest… bogactwo. Kraj pogrążony jest w chaosie, a my dla kasy realizujemy różne zadania zlecane przez prywatne organizacje militarne. Możemy likwidować przeciwników zarówno w bezpośrednim zwarciu za pomocą różnych karabinów i broni krótkiej. Możemy też działać z dystansu korzystając ze snajperek. Kto lubi skradanki, ma też możliwość załatwienia wszystkiego po cichu.

Kup Incursion Red River za 47,17 zł (standardowa cena na Steam – 77,99 zł)

Jack Holmes : Master of Puppets (data premiery – 26 kwietnia 2024)

To naprawdę świetnie oceniana strzelanka w konwencji survival horroru, która nie dość, że zapewnia sporo akcji, to jeszcze może nas nieźle przestraszyć. Od razu zaznaczam, że gra nie jest przesadnie długa i wystarczy na około 5 godzin zabawy, ale w tym czasie przeżyjemy makabryczną opowieść o żywych marionetkach, zwiedzimy przerażający park rozrywki, kopalnię pełną ogromnych pająków czy mroczny dom, w którym eksperymentuje się na dzieciach. Liczy się tutaj zarządzanie amunicją i apteczkami, ponieważ nie leżą one na ulicy. Punkty zapisu umieszczono tylko w bezpiecznych strefach, co jeszcze bardziej wzmaga napięcie podczas grania.

Kup Jack Holmes : Master of Puppets za 32,15 zł (standardowa cena na Steam – 91,99 zł)

Children of the Sun (data premiery – 9 kwietnia 2024)

Graliście kiedyś w strzelankę, gdzie mamy na każdą misje tylko jeden pocisk w karabinie snajperskim? Takie jest właśnie Children of the Sun, które z racji wspomnianego ograniczenia w amunicji, staje się połączeniem shootera z grą logiczną. Przed każdą misją musimy przeprowadzić rekonesans, dowiedzieć się, gdzie znajdują się przeciwnicy oraz wybuchowe elementy otoczenia. Kiedy wszystko obadamy, czas nacisnąć spust. Możemy wpływać na wystrzelony pocisk, przyśpieszać go, by rozbijać pancerze, kombinować tak, by rykoszetem trafić w cel lub pułapkę unicestwiającą wroga. Jeśli trafimy, możemy wykorzystać nasz nabój ponownie.

Kup Children of the Sun za 47,17 zł (standardowa cena na Steam – 67,99 zł)

Hellbreach: Vegas (data premiery – 11 marca 2024)

Hellbreach: Vegas to strzelanka dla 1–4 graczy, w której wszystko skupia się na eliminowaniu kolejnych fal przeciwników-demonów. Trafiamy na oświetlone neonami ulice Las Vegas, zbieramy doświadczenie, rozwijamy postać i odblokowujemy kolejne bronie. Gra oferuje 19 typów oręża, zarówno ze współczesnej, jak i futurystycznej broni palnej oraz do walki wręcz.

Kup Hellbreach: Vegas za 30,86 zł (standardowa cena na Steam – 45,99 zł)

Warstride Challenges (data premiery – 7 września 2023)

Ten widowiskowy FPS powinien szczególnie trafić w gusta osób lubiących szybką akcję. A to dlatego, że stając do walki musimy likwidować wrogów na czas, wykręcając jak najlepszy wynik na każdym z etapów. Zatem przedzieramy się przez wypełnione pułapkami etapy i eliminujemy hordy przeciwników. Załatwiamy ich różnymi strzelbami, karabinami czy też pistoletami. Możemy korzystać też ze specjalnych umiejętności, jak wysokie skoki, wślizgi oraz spowalnianie czasu. Tutaj każda sekunda się liczy.

Kup Warstride Challenges za 42,80 zł (standardowa cena na Steam – 69,99 zł)

Na drugiej podstronie kolejna porcja taniego strzelania na Steam.