Polska aktorka Helena Mańkowska stanowiła inspirację dla Lady Dimitrescu

Helena Mańkowska przyznała, że jej twarz została wykorzystana do stworzenia lica złowrogiej hrabiny Lady Dimitrescu.

W momencie gdy umowa poufności przestała obowiązywać, rodaczka napisała na facebooku o umowie zawartej z firmą Capcom:

Tak się cieszę, że w końcu mogę podzielić się z Wami wiadomościami. Jak wszyscy się domyśliliście na długo przed wypuszczeniem RE8, moja twarz została uchwycona cyfrowo, aby zaprezentować tę ukochaną wysoką, wampiryczną postać mamusi. Jestem mega podekscytowana, że mogę być częścią tej wspaniałej społeczności, rodziny, która przywitała mnie tak wieloma miłymi słowami. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby kontynuować tę podróż z Wami.

Helena Mańkowska jest znana nie tylko z roli Lady Dimitrescu

Aktorka (ale i kaskaderka) mieszka poza granicami Polski, dobrze władając językiem angielskim i hiszpańskim. Występowała m.in. w reklamach sieci Decathlon czy Lidl. Zagrała również dublerkę Mili Jovovich w produkcji z roku 2019 zatytułowanej Rajskie wzgórza. Zobaczycie ją także w krótkometrażowych produkcjach: Deformation bądź The Redemption of Harry Day. Nikogo nie powinno dziwić, że krajanka nie jest tak wysoka jak Lady Dimitrescu , która mierzy prawie trzy metry (wzrost Mańkowskiej to 169 cm). Oficjalny profil aktorki, który znajdziecie pod pod tym adresem, pozwoli Wam dowiedzieć się więcej o Polce.

Tajemnicza Alcina Dimitrescu z Resident Evil Village to postać, która fascynuje graczy, wywołując jednocześnie szybsze bicie serca i gęsią skórkę. Nic dziwnego, że entuzjaści antagonistki postanowili ją…rozebrać. Modyfikacja autorstwa MangakaDenizGaming skierowana jest wyłącznie do dorosłych graczy. Pobrać ją możecie z tego miejsca, po uiszczeniu opłaty (więcej o modzie pisaliśmy tutaj). Rozbierane mody cieszą się niezwykła popularnością wśród pasjonatów elektronicznej rozgrywki. Nie tak dawno pisaliśmy o Aloy, która po wgraniu odpowiednich plików mogła biegać w stroju Ewy w grze Horizon Zero Dawn (dowiedz się więcej).

Warto wspomnieć, iż to nie pierwszy raz kiedy Polka była wzorem przy kreacji komputerowej bohaterki. Warto wspomnieć o Beacie Poźniak, która otrzymała nagrodę za głos podłożony pod Skarlet w grze Mortal Kombat 11. Wojowniczka jest najpewniej Edenianką a miejsce jej pobytu stanowi Pozaświat. Postać cechują czerwone włosy, spięte w kucyk. Nosi przy tym obcisłą maskę, która zakrywa jej twarz (więcej przeczytasz w tym miejscu).

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.