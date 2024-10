To koniec Prince of Persia? Ubisoft rozwiązał zespół deweloperów

Pamiętacie naprawdę udaną odsłonę kultowej serii, czyli Prince of Persia: The Lost Crown? W sieci pojawiła się informacja, że Ubisoft rozwiązał zespół deweloperów odpowiedzialnych za tę produkcję. Cóż, można się było domyślić — wszak to jedna z niewielu udanych gier tego wydawcy w ciągu ostatnich lat…

Ubisoft niezadowolony z Prince of Persia: The Lost Crown?

Ten początkowy przekąś pojawił się nie bez przypadku. W sieci pojawiła się informacja, jakoby Ubisoft miał rozwiązać ekipę tworzącą ostatnią odsłonę serii Prince of Persia. Żeby nie było — nie chodzi o zamknięcie studia Ubisoft Montpelier. Te nadal będzie istnieć, jednak decyzją “góry” było skasowanie projektów związanych z Księciem Persji. Zespół podobno został “rozbity” i porozdzielany do różnych innych projektów. I jest to decyzja bardzo kontrowersyjna. Co ją podyktowało?

Raporty głoszą, że liczby. Firma miała być niezadowolona z wyniku finansowego osiągniętego przez tę, co by nie mówić, niskobudżetową produkcję. Co ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę uznanie fanów, to The Lost Crown można śmiało uznać za najlepiej przyjętą tegoroczną premierę Ubisoftu. Gra od początku była chwalona za wiele elementów, w przeciwieństwie do np. Skull and Bones, które okazało się finansową porażką.

Prince of Persia The Lost Crown team reportedly disbanded by Ubisoft (did not reach sales expectations). A sequel was proposed but did not get greenlit https://t.co/WMIvn3sQm9https://t.co/yukDAwNWnp pic.twitter.com/MAwm46J7l7 — Wario64 (@Wario64) October 22, 2024

Zobacz też: Assassin’s Creed Shadows ma coraz ciężej. Ubisoft zmienia grę i edycję kolekcjonerską

Ta informacja bardzo rozzłościła graczy, którzy upatrywali szansy na kontynuację udanej produkcji, która debiutowała w tym roku na wielu platformach. W zamian otrzymaliśmy kolejną dziwną decyzję Ubisoftu. Ten rok zdecydowanie nie należy do nich, choć w większości wina leży właśnie po ich stronie. Czy Ubisoft się w końcu podniesie?

Źródło: psu.com