Kingdom Come: Deliverance 2 pobierzemy przed premierą. Wyciekła data

W sieci pojawiła się informacja na temat możliwości wcześniejszego pobrania gry Kingdom Come: Deliverance 2. Z instalacją cyfrowej wersji gry nie będziemy musieli czekać do premiery. Zrobimy to parę dni wcześniej, co z pewnością docenią osoby ze słabszym łączem internetowym.

Preload Kingdom Come: Deliverance 2 – znamy datę

Prace nad grą Kingdom Come: Deliverance 2 przebiegały, zdaje się bardzo sprawnie. Już jakiś czas temu twórcy zakończyli tworzenie tytułu, a nawet doszło do niecodziennej sytuacji – zmianie uległa data premiery, którą zdecydowano się zorganizować… szybciej. To miła odmiana po wielu opóźnieniach i trudnościach napotykanych przez twórców. Miłym dodatkiem było też udostępnienie kodów do recenzji na odpowiednio dłuższy czas przed debiutem gry.

Tymczasem do sieci trafiła informacja o możliwości wcześniejszego pobrania tytułu. Ten będzie ważył sporo, dlatego cieszy, że z plikami będzie się można uporać nieco wcześniej. Premiera gry odbędzie się 4 lutego 2025 roku, podczas gdy wcześniejsze pobranie będzie możliwe już 2 lutego. To powinno wystarczyć, aby na naszych konsolach znalazła się gra w wersji 1.010.000, czyli z aktualizacją. Niewykluczone jednak, że w dniu premiery pojawi się jakiś dodatkowy patch.

Stosowną łatkę (do 1.010.000) pobrać będą musieli posiadacze fizycznych wydań — te nie zostaną wyposażone we wspomnianą łatkę i zostanie ona zassana z sieci.

Pamiętajcie, aby przed pobraniem zwolnić nieco miejsca na dysku. Wczoraj informowaliśmy was o tym, ile gigabajtów gra zajmie na dyskach – i waży naprawdę sporo. Premierowa wersja na PS5 to niemal 84 gigabajty i to bez ewentualnych patchy, które mogą pojawić się choćby w dniu premiery. Warto zatem rzucić okiem na dysk konsoli i upewnić się, że nie zalega nam tam zbyt wiele niepotrzebnych danych. Albo rozejrzeć się za dodatkowym, zewnętrznym sposobem na rozszerzenie pamięci naszego urządzenia.

Źródło: twistedvoxel.com