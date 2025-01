Dzisiaj nowości w ofercie PS Plus styczeń 2025. Można pobierać

Kto czekał na nowe gry w ramach oferty PS Plus Styczeń 2025, może już wbijać do PS Store i wszystko pobrać na swoją konsolę.

Choć nie jest to wymarzony zestawi gier, śpieszymy z wiadomością, że oferta PS Plus styczeń 2025 dla progu Essential została przed chwilą udostępniona do pobrania. Kto chętny, może więc pobrać trzy tytuły na PS5 lub dwa, jeśli posiada PlayStation 4. Wszystkie są dostępne w PlayStation Store do 4 lutego.

PS Plus styczeń 2025 – gry z oferty Essential

Suicide Squad: Kill the Justice League [PS5]

[PS5] Need for Speed Hot Pursuit Remastered [PS4]

[PS4] The Stanley Parable: Ultra Deluxe [PS4/PS5]

Już podczas ogłaszania gier, które dzisiaj udostępniono, na ofertę polała się niemała fala krytyki. Głównie ze względu na “rozdawane” Suicide Squad: Kill the Justice League, które jest w zasadzie martwe od premiery w lutym zeszłego roku. Na szczęście możemy też sięgnąć po bardzo wysoko oceniany remaster Need for Speed Hot Pursuit, a The Stanley Parable: Ultra Deluxe również jest niezłym hitem, lecz skierowanym raczej do wąskiego grona odbiorców.

Miejmy nadzieję, że gry z oferty PS Plus Extra i Premium na styczeń “uratują” miesiąc. Na oficjalną listę musimy poczekać jeszcze tydzień, do środy 15 stycznia. W międzyczasie ogrywajcie tytuły, które znikną za dwa tygodnie z usługi. 21 stycznia pożegnamy się m.in. z Resident Evil 2. Pełną listę odchodzących gier publikowaliśmy w tej wiadomości.

Źródło: PlayStation Blog