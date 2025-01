Kingdom Come: Deliverance 2 będzie gigantyczną grą. Poznaliśmy czas potrzebny na przejście

Biada tym, którzy nie mają czasu, a chcieliby przejść Kingdom Come: Deliverance 2. Gra będzie gigantyczną, co zresztą potwierdzili sami twórcy.

Już niebawem na rynku zadebiutuje druga część uwielbianego RPG-a w klimatach średniowiecznych bez magii czy smoków. Kingdom Come: Deliverance 2 zapowiada się na jedną z najgorętszych premier tego roku i ciężko się temu dziwić.

Znamy długość gry Kingdom Come: Deliverance 2

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że oczekiwanego RPG-a będziemy mogli pobrać jeszcze przed premierą. I to bardzo dobra wiadomość, bo gra zajmuje przecież słuszną ilość miejsca na dysku konsoli czy komputera. To z kolei bezpośrednio wiąże się z jej skalą. Mówimy nie tylko o bogatej w zawartość przygodzie, lecz również o po prostu niezwykle długiej grze. Dla wielbicieli role-playing to świetna wiadomość.

Jak potwierdzili twórcy w rozmowie z redakcją Gamestar, Kingdom Come: Deliverance 2 zaoferuje graczom niezwykle długą opowieść. Skupiając się wyłącznie na wątku głównym, będziemy potrzebować około 50 – 60 godzin, aby zobaczyć napisy końcowe. Z racji otwartego świata, spotkamy również wiele pobocznych wątków i innych sekretów do odkrycia. Także te 50 godzin to jedyne minimum.

Aby doświadczyć tego, co tytuł ma do zaoferowania również pod względem pobocznych zadań i tym podobnych, czas spędzony w średniowiecznych Czechach wydłużyć się może nawet o drugie tyle. Z side questami mówimy o nawet 120 godzinach rozgrywki. Jest to więc o wiele więcej niż poprzedniczka, w której dla fabuły można było spędzić około 40 godzin, a pełne poznanie tego, co tytuł miał do zaoferowania, wymagało około 80 godzin. Oby tylko nie okazało się, że to zwyczaje “zapchajdziury”, lecz patrząc na “jedynkę”, raczej nie ma się co o to martwić.

Źródło: Gamestar