Ta gra zniknie zaraz ze Steam. Ostatnie dni, aby ją zakupić

Jeszcze w 2019 roku na rynku zadebiutowała gra pod tytułem John Wick Hex, czyli taktyczna strategia bazująca na popularnej serii filmowej. Za projekt odpowiada studio Bithell Games, które w swoim portfolio posiada między innymi ciepło przyjęte Thomas Was Alone. Niestety, już za dwa dni, 17 lipca, produkcja zostanie usunięta ze sprzedaży na wszystkich platformach. Będą to komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Switch. Jeśli więc chcielibyście nadrobić zaległości, warto ją zakupić.

John Wick Hex znika ze sklepów. Ostatnie dni na zakup

Choć twórcy nie podali oficjalnej przyczyny decyzji, wszystko wskazuje na wygasające prawa licencyjne do marki John Wick. To dość częsta praktyka w przypadku gier opartych na znanych filmach lub franczyzach. Na całe szczęście gracze, którzy zakupią grę przed 17 lipca, zachowają do niej pełny dostęp – będzie można ją nadal pobierać i uruchamiać nawet po usunięciu z danego sklepu.

Mowa tutaj o szybkiej i zarazem stylowej grze strategicznej z turowym systemem walki. Niezwykle ważny jest tutaj czas naszej reakcji oraz ciągłość ruchów. Gracz otrzymuje do dyspozycji sporo opcji, zarówno w kwestii poruszania się, jak i atakowania. To ostatnie robimy za pomocą broni palnej, a także broni wręcz.

Gra jest dostępna na Steam, w Epic Games Store, Microsoft Store, PlayStation Store oraz Nintendo eShop.

Źródło: Steam