Janusz Symulator to kolejny absurdalny pomysł z Polski. Pokaż “somsiadowi”, kto tu rządzi

Zaskakujące rekordy popularności bije polskie Majster Symulator, czyli kolejny symulator z wiślanego kraju, który może i nie zapowiada się jakoś szczególnie wybitnie pod kątem technologicznym, ale za to może pochwalić się wyjątkowym pomysłem. W grze chodzić przecież będzie o wykonywanie prac i remontów jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem. Kręcąc dalej tę karuzelę dziwacznych pomysłów, przedstawiamy… Janusz Symulator!

Janusz Symulator na Steam

Symulator zwyczajnego Janusza to nic innego jak “symulator Polaka”, w którym przede wszystkim na złość będziemy musieli zrobić “somsiadowi”. Ma fajny samochód? Szkoda by było, gdyby ktoś go pomalował i napisał na nim wyzwiska. Szykuje się na wypad do sklepu? No cóż – warto sprzątnąć mu najlepsze promocje sprzed nosa. Podobnych pomysłów jest tu więcej i trochę kojarzy się to z choćby serią Sąsiedzi z Piekła Rodem.

W polskich realiach liczy się spryt i kombinowanie – rozwiązuj zadania na różne sposoby, oszczędzaj czas i pokaż somsiadowi, kto tu rządzi. Poluj na promocje, organizuj grilla i udowodnij, że prawdziwy Polak zawsze znajdzie sposób, by sobie ułatwić życie, a somsiadowi je utrudnić. – czytamy w opisie produkcji

Na razie nie znamy konkretnej daty premiery produkcji (jest tylko wzmianka o 4. kwartale bieżącego roku), ale dostała ona pierwszy zwiastun. Do tego możecie zapoznać się z kartą gry na Steam. Odpowiada za nią studio Simplicity Games.

Źródło: Steam