Rodzima scena polityczna to nieustanna walka o rację, poparcie i… godność. Co by było, gdyby przenieść te realia do turowej gry komputerowej w stylu staroszkolnych produkcji RPG? Takiego wyzwania podjęło się polskie studio Simplicity Games, które tworzy Sejm The Game. Tytuł pozwoli nam wejść do świata polityki, gdzie czeka na nas wiele bardzo wymagających starć. I nieco humoru.

Sejm The Game – wkrocz do świata parlamentaryzmu

Już niedługo polityczne rozgrywki nabiorą zupełnie nowego znaczenia. To za sprawą produkcji Sejm The Game od polskiego Simplicity Games, które zabierze nas do rodzimego parlamentu. Gra to turowe RPG, które może wam przypominać na przykład świetne tytuły z uniwersum South Park – w tym wypadku również nie zabraknie sporej dawki humoru.

Ani odniesień do rzeczywistych wydarzeń, bo choć zbieżność i podobieństwo do prawdziwych osób jest “przypadkowa”, to w grze nie zabraknie m.in. słynnej akcji z gaśnicą, policyjnego granatnika i wielu innych. Dość powiedzieć, że wśród specjalnych umiejętności wymienić można rzut bojowym kotem oraz klątwę niemieckiego agenta. Tak, twórcy mają sporo dystansu, więc lepiej, żebyście wy również go posiadali.

W grze stworzymy własną partię, na której czele stanie jeden z 15 charakterystycznych bohaterów. Każdy z nich będzie posiadać szczególne cechy, a naszym celem będzie zapełnianie dwóch wskaźników, czyli poparcia oraz godności.

Źródło: Steam