Gigantyczne zainteresowanie graczy. Twórcy Majster Symulator muszą teraz “zrobić jak u siebie”

A może jednak “stety”? Odsuwając żarty na bok, Majster Symulator zapowiada się naprawdę nieźle. To jeden z nielicznym symulator, który faktycznie warto mieć na oku.

Spodziewaliście się takiej popularności? Twórcy Majster Symulator najwyraźniej też nie, bo dziękują za spore zainteresowanie w nowym wpisie na Steam. Jednocześnie zapewniają, że teraz dołożą wszelkich starań, aby wydać jak najlepszą produkcję – oczywiście w formie żartu, ale i tak chyba wszyscy mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie.

Ło jezu co wyście narobili, teraz będziemy musieli zrobić bardziej porządnie tą grę… Ale no dobra, jak mus to mus. A tak serio to bardzo serdecznie wam dziękujemy za całe zainteresowanie produktem. Dzięki wam chcemy, żeby ta gra była jak najlepsza i uwierzcie nam, to nas motywuje na maksa do dalszej pracy!

– czytamy we wpisie