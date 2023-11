Twórcy Hitmana nie chcą zrobić „kolejnego shootera” z gry o Jamesie Bondzie

Bodaj najbardziej znana marka o specjalnych agentach i tajnych operacjach doczeka się gry wideo. Odpowiada za nią nie kto inny jak IO Interactive, czyli twórcy uniwersum Hitman. Co jak co, ale oni akurat mają potencjał na to, aby wynieść grających fanów agenta 007 na wyższy poziom doznań. I ich nowe słowa brzmią jak miód na moje uszy.

James Bond od IO Interactive to trochę taki Hitman

Choć projekt zapewne ujrzy światło dzienne dopiero za lata, IO Interactive nie przestaje nastawiać nas pozytywnie już teraz. W najnowszym wydaniu magazynu Edge (za Kotaku) Hakan Abrak i Christian Elverdam, współwłaściciele IO, postanowili poruszyć temat gry 007. Ich zdaniem trzeba było mocno się starać, aby przekonać Eon Productions (właścicieli praw do marki), aby użyczyli im licencji.

Odnieśliśmy wrażenie, że [w tamtym czasie] nie szukali gry. I myślę, że to sprawiedliwe, że mogli nie być zbyt zadowoleni z niektórych wcześniejszych pozycji. – powiedział Hakan Abrak

Nie dziwota – na palcach jednej ręki można zliczyć dobre gry z Jamesem Bondem, a praktycznie żadna z nich nie oferuje tego, o co w ogóle chodzi w tym uniwersum. Chodzi bowiem o tajne operacje, skryte działania i infiltrację. Większość tytułów skupia się jednak na dzikim gnaniu przed siebie i rozwalaniu „tych złych”.

Podejście IO Interactive jest więc inne, a gra ma w swoim jestestwie przypominać mocno Hitmana. Eon Productions udało się przekonać, gdy przedstawiciele deweloperów mówili o pomysłach na zwiedzanie różnych miejsc na całym świecie, wykonywanie skrytych działań i opuszczanie terenu misji tak, aby nikt nas nie zobaczył. Brzmi więc jak mniej zabójczy Hitman i… w sumie chyba o to chodzi.