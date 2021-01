Twórcy Hitmana się zbroją. To może być najlepsza gra o Jamesie Bondzie od lat

Gra 007 od IO Interactive to ambitny projekt. Twórcy Hitmana wspominają o trylogii i planują znacznie powiększyć swój dotychczasowy zespół deweloperów.

IO Interactive na ten moment żegna się z Agentem 47 i robi to w wielkim stylu. Hitman 3 zebrał bardzo wysokie oceny i sprzedaje się fenomenalnie. Gracze i deweloperzy powinni więc być zadowoleni.

Tymczasem IO przygotowuje już grę z Jamesem Bondem w roli głównej i niedawno doczekaliśmy się skromnej, acz bardzo wymownej zapowiedzi. O grze wiadomo niewiele, ale możemy być pewni, że IO podchodzi do projektu bardzo poważnie.

Jeden z pracowników studia udzielił niedawno wywiadu, w którym zdradził kilka istotnych informacji na temat kulis produkcji. Wygląda na to, że IO znacznie się rozwinie.

Mamy dziś 200 pracowników i przewiduję, że będziemy ich mieć ponad 400 w ciągu najbliższych kilku lat. Nie ma więc wątpliwości, że umowa dotycząca Bonda szalenie dużo dla nas znaczy. – powiedział przedstawiciel IO Interactive w rozmowie z portalem DR

Nieco później w rozmowie deweloper wspomina, że z łatwością jest sobie w stanie wyobrazić, że IO stworzy trylogię z Bondem w roli głównej. To chyba ostateczne świadectwo na to, że studio zamierza wycisnąć z umowy tak wiele, jak to tylko możliwe.

Fani agenta 007 nie muszą się więc martwić, że IO podejdzie do tematu po macoszemu. Pozostaje nam tylko liczyć na to, że gra z Bondem nie będzie kopią Hitmana w nieco innym klimacie i ze zmienionym bohaterem.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.