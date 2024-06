Jakie są grupy na Euro 2024? Polska reprezentacja nie ma łatwo

Po kilku latach wyczekiwania wreszcie nastał dzień rozpoczęcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jakie są grupy na Euro 2024 i z kim grają Polacy? Nasza reprezentacja nie ma łatwego zadania, bo grupowi rywale Polaków to drużyny z najwyższej piłkarskiej półki. Rzućmy okiem na to, kto znalazł się w jakiej grupie i na jakich stadionach będą mecze.

Jakie grupy na Euro 2024?

Przed nami kolejny turniej rangi mistrzowskiej. Tym razem reprezentacje piłkarskie z naszego kontynentu zawalczą między sobą o tytuł najlepszej drużyny w Europie. Będzie ich całkiem sporo, bo już parę edycji temu doszło do rozszerzenia formuły, przez co w mistrzostwach udział biorą 24 ekipy. Wśród nich znajdziemy też reprezentację Polski, która niemal w ostatniej chwili zakwalifikowała się do udziału w imprezie.

Jakie są grupy na Euro 2024? Oto wszystkie grupy i drużyny na turnieju:

Grupa A: Niemcy. Szkocja, Węgry, Szwajcaria

Niemcy. Szkocja, Węgry, Szwajcaria Grupa B: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Albania

Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Albania Grupa C: Słowenia, Dania, Serbia, Anglia

Słowenia, Dania, Serbia, Anglia Grupa D: Polska, Holandia, Austria, Francja

Polska, Holandia, Austria, Francja Grupa E: Belgia, Słowacja, Ukraina, Rumunia

Belgia, Słowacja, Ukraina, Rumunia Grupa F: Turcja, Gruzja, Czechy, Portugalia

Na jakich stadionach będą rozgrywane mecze? Starcia będzie można oglądać na najlepszych arenach w całych Niemczech:

Berlin: Olympiastadion (pojemność: 71 000)

Olympiastadion (pojemność: 71 000) Kolonia: Cologne Stadium (43 000)

Cologne Stadium (43 000) Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62 000)

BVB Stadion Dortmund (62 000) Dusseldorf: Düsseldorf Arena (47 000)

Düsseldorf Arena (47 000) Frankfurt: Frankfurt Arena (47 000)

Frankfurt Arena (47 000) Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50 000)

Arena AufSchalke (50 000) Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (49 000)

Volksparkstadion Hamburg (49 000) Lipsk: Leipzig Stadium (40 000)

Leipzig Stadium (40 000) Monachium: Munich Football Arena (66 000)

Munich Football Arena (66 000) Stuttgart: Stuttgart Arena (51 000)

Kiedy grają Polacy?

Nasza reprezentacja swój pierwszy mecz zagra już w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00. Pierwszym rywalem Polaków będzie Holandia. Chociaż w meczu nie wystąpi Robert Lewandowski, to polska ekipa i tak ma szansę na zgarnięcie trzech punktów. Jak mawiał klasyk, póki piłka w grze to wszystko może się wydarzyć. Jak prezentuje się rozkład jazdy naszej reprezentacji?

Polska – Holandia – 17 czerwca o godzinie 15:00 (Hamburg)

– 17 czerwca o godzinie 15:00 (Hamburg) Polska – Austria – 21 czerwca o godzinie 18:00 (Berlin)

– 21 czerwca o godzinie 18:00 (Berlin) Francja – Polska – 25 czerwca o godzinie 18:00 (Dortmund)

Źródło: sport.radiozet.pl