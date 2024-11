Jak spakować gry planszowe do wysyłki automatem paczkowym?

Wysyłanie gier planszowych za pośrednictwem paczkomatu jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i bezpiecznie dostarczyć swoje produkty do adresata. Wybierając paczkomat, trzeba jednak mieć w głowie nie tylko wygodę wysyłki, ale również jej bezpieczeństwo. W tym wypadku bardzo ważne jest odpowiednie spakowanie gry planszowej. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń w trakcie transportu. W tym artykule omówimy kroki, które należy podjąć, aby zapakować gry planszowe do paczkomatu w sposób bezpieczny i skuteczny.

Korzyści wynikające z wysyłki gier planszowych poprzez paczkomaty

Korzystanie z paczkomatów przy wysyłce gier planszowych jest wygodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. W związku z tym stanowi atrakcyjną opcję zarówno dla sprzedawców, jak i dla kupujących. Paczkomaty są dostępne całą dobę, co umożliwia odbiór przesyłek w najbardziej dogodnym momencie. Klienci mogą odebrać swoje gry planszowe bez potrzeby dostosowywania się do godzin pracy kurierów czy punktów odbioru. Wysyłka do paczkomatów często jest realizowana z dnia na dzień. Dzięki temu gry planszowe szybko docierają do odbiorcy. Proces wysyłki do paczkomatu jest prosty i intuicyjny zarówno dla nadawców, jak i odbiorców. Sprzedawcy mogą szybko przygotować i nadać przesyłki, zaś kupujący mogą łatwo śledzić swoje zamówienie i odbierać je skanując kod QR lub wprowadzając kod odbioru. Automaty paczkowe zmniejszają liczbę indywidualnych tras dostawczych, co przekłada się na mniejszą emisję spalin. Centralne punkty odbioru dla wielu przesyłek to także mniej przejechanych kilometrów przez kurierów, a to z kolei jest korzystne dla środowiska.

Przygotowanie gier planszowych do wysyłki – zabezpieczenie elementów wewnętrznych

Przygotowanie gier planszowych do wysyłki – zabezpieczenie elementów wewnętrznych

Pierwszy krok do prawidłowego zabezpieczenia gier planszowych do wysyłki ma miejsce już podczas produkcji i pakowania zawartości gry. Gry docelowo pakowane są w dedykowane im kartony. Kartony te często posiadają specjalne przegródki, w których pogrupowane są karty, żetony, figurki, znaczniki i inne ruchome elementy planszówki. I bardzo dobrze! Ta segregacja nie tylko ułatwia graczom rozpoczęcie rozgrywki, ale również oddziela poszczególne części od siebie, dzięki czemu są one chronione przed uszkodzeniami, np. zarysowaniem. Warto też poszczególne części pogrupować w woreczki strunowe lub po prostu w folię. Ochroni je to przed wilgocią, ale też, w razie przypadkowego otwarcia pudełka, zabezpieczy przed pogubieniem.

Wybór odpowiedniego opakowania do wysyłki gier planszowych

Czy to, że gry są już w pudełku, oznacza, że wystarczy owinąć je stretchem lub włożyć w foliopak? Nie. Wręcz przeciwnie. Pudełko włożone jedynie w foliopak może zostać łatwo uszkodzone podczas transportu, co grozi zwrotem lub reklamacją. Dla graczy pudełko jest bowiem pełnoprawnym elementem gry i często stanowi wartość kolekcjonerską. Należy więc przyłożyć dużą wagę do prawidłowego zabezpieczenia gry na czas transportu. Odkładamy więc foliopaki na bok i decydujemy się na karton. Opakowanie z tektury falistej zapewni dobrą amortyzację i ochroni pudełko gry przed zgnieceniem. Wybierając karton trzeba dostosować jego rozmiar do wymiarów gry planszowej, upewnić się, że wymiary pasują do skrytki automatu paczkowego, a także sprawdzić, jaką wartość ma gramatura tektury, z której wykonany jest karton. Warto wybierać kartony z gramaturą większą niż 450 g/m2, ponieważ są one bardziej odporne na uszkodzenia niż kartony o mniejszej gramaturze.

Zastosowanie dodatkowej ochrony

Zastosowanie dodatkowej ochrony

Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć grę planszową warto użyć dodatkowych materiałów ochronnych, takich jak folia bąbelkowa. Zawinięcie gry w folię bąbelkową jest zalecane w przypadku, gdy karton nie jest idealnie dopasowany do wymiarów pudełka gry. Luz w kartonie powoduje, że gra będzie się po nim przemieszczać, a obijanie o ściany opakowania może spowodować zniszczenie. Folia bąbelkowa zapobiegnie wgnieceniu, a także zapewni dodatkową amortyzację i ochronę przed wstrząsami. Ponadto folia daje zabezpieczenie przed wilgocią, więc świetnie sprawdzi się, gdy przesyłka wysyłana jest np. podczas częstych opadów deszczu.

Wybór taśmy pakowej do zaklejenia kartonu

Wybór taśmy pakowej do zaklejenia kartonu

Po umieszczeniu gry planszowej w pudełku należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie zewnętrzne. Zalecamy zaklejenie kartonu solidną taśmą klejącą, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu się opakowania w trakcie transportu. Do opakowań wykonanych z tektury najlepiej sprawdzają się taśmy pakowe na kleju solvent lub hot-melt. Oba rodzaje kleju to kleje kauczukowe, które świetnie przylegają do różnych powierzchni, w tym papieru i kartonu. Na rynku dostępne są również taśmy na kleju akrylowym, jednak one dedykowane są za zaklejania tworzyw sztucznych. Przyklejone do kartonu, mogą się odkleić w trakcie przenoszenia paczki.

Wysyłka gier planszowych paczkomatem – podsumowanie

Wysyłka gier planszowych paczkomatem – podsumowanie

Pakowanie gier planszowych do paczkomatu jest bardzo proste. Wystarczy zastosować się do powyższych wskazówek, a cały proces wysyłki przebiegnie bezproblemowo i skutecznie. Klienci na pewno docenią staranne zapakowanie przesyłki i wrócą do Ciebie po kolejne egzemplarze wyjątkowych planszówek.

