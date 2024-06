Nawet specjaliści nie wiedzą, czym jest “polska magia”. Archon Studio zaskakuje

Jeżeli kiedykolwiek graliście w stołowe gry RPG, figurkowe batalie czy cokolwiek kojarzącego się z malowaniem figurek, dokupywaniem nowych akcesoriów i zestawów, zapewne znacie też uczucie malowania nowych figurek czy plansz. Sam przed laty sporo czasu potrafiłem spędzić nad dopracowywaniem szczegółów, ale moja ręka nigdy nie osiągnęłaby czegoś takiego, co daje PrismaCast.

PrismaCast od Archon Studio zachwyca

Najpierw fajnie byłoby się zorientować, czymże w ogóle jest ten cały PrismaCast. Zdaniem producenta, to nowa technologia malowania terenów RPG. Łączy ona w sobie malarskie rękodzieło od największych mistrzów ze współczesną technologią. Najpierw malarz maluje bogate w detale tereny, a później całość jest skanowana za pomocą technologii fotogrametrii, po czym przy wykorzystaniu drukarki 3D nakłada się na to cienką warstwę farby UV. W ten sposób fani mogą liczyć na pełne w detale akcesoria, pozbawione niechcianych “niedociągnięć”. Dokładny proces owiany jest jednak tajemnicą.

Archon Studio z dumą przedstawia PrismaCast, nową, przełomową technologię stanowiącą odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo, wstępnie pomalowane tereny dla gier RPG. Ta najnowcześniejsza technologia oferuje pomalowany teren od razu po wyjęciu z pudełka. Charakteryzuje się on niezrównanym poziomem szczegółowości zwykle zarezerwowanym dla uznanych w branży malarzy. Co ciekawe, farba ta jest nie tylko trwała, ale także odporna na zarysowania, a jednocześnie jest w atrakcyjnej dla graczy cenie. – chwali się Archon Studio na swojej stronie

Redakcja Polygona weszła w posiadanie jednego z pierwszych egzemplarzy nowego terenu do RPG pomalowanego za pomocą nowej technologii. Wygląda na to, że efekt zachwyca, ale trzeba trzymać go w ręku, aby się o tym przekonać. Zostały zachowane najdrobniejsze detale; udało się nawet uzyskać realistyczny efekt cieni i oświetlenia. Redakcja serwisu nazywa to “polską kosmiczną magią”.

Żaden ze specjalistów, z których dziennikarze się konsultowali, nie był w stanie dokładnie opisać użytej metody produkcji, technologii oraz wyposażenia. Zamiast tego sami podziwiają jakość wykonania i efekt, który podobno naprawdę wprawia w zachwyt. Poza tym całość sprawia solidne wrażenie. “Wykończenie jest mocne jak diabli. Drapanie go wiertłem do metalu, nawet z przyzwoitym naciskiem, prawie nic mu nie robi” – wyjaśnia serwis.

Źródło: Polygon

Zdjęcie główne: Archon Studio