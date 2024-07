Popularny streamer o nicku ishowspeed ponownie zawitał do Polski. Tym razem przybył do Krakowa, gdyż, jak sam przyznał, w naszym kraju bardzo mu się spodobało i ma o nas jak najlepsze zdanie. Twórca internetowy nie kryje faktu, że Polska i Polacy bardzo przypadli mu do gustu.

Ishowspeed znowu w Polsce. Kolejna udana wizyta

Streamer ishowspeed ponownie zawitał do Polski, tym razem odwiedzając Kraków. Twórca nie krył ani przez moment, że jest zachwycony naszym krajem, miłymi ludźmi i świetną zabawą, podczas której nie przekraczano granic. Sieć obiegło już niemal kultowe zdjęcie, na którym streamer macha polską flagą otoczony przez fanów. Speed podsumował też, że stream z Polski jest jego ulubionym — uwielbia Polskę, Polaków i zauważa, że jego nagranie jest najbardziej lajkowane z całej twórczości podczas live’a:

🚨| WATCH: Speed shared his love to Poland for the amazing hospitality ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/ZxR0dmAEnn — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) July 7, 2024

Nie mogę ukryć, że robi się ciepło na sercu. Tym bardziej że chłopak w towarzystwie polskich fanów świętował wbicie 26 milionów subów. To naprawdę wielka rzecz i miło mi, że odbyło się to w przyjaznej atmosferze. Jeżeli chcecie zobaczyć coś jeszcze, to tutaj spora część nagrania:

To jest to, co lubię w Polakach. Są szaleni, ale nie robią głupich rzeczy. ishowspeed

Zobacz też: Zobacz najnowsze gry za darmo na Steam

Część z was na pewno nie wie, lub nie kojarzy streamera i nie ma w tym nic dziwnego. Choć jest on niesamowicie popularny w środowisku internetowym, to tworzony przez młodego Amerykanina content należy do tych specyficznych. Dość powiedzieć, że jest on… intensywny i nie każdemu musi pasować taka forma rozrywki. Mimo to, z jego wizyty wynika pewien bardzo istotny plus dla nas wszystkich — niesamowicie popularny gwiazdor zrobił Polsce niemałą reklamę.

Z jego filmów wynika, że jesteśmy niezwykle przyjaźni, otwarci, gościnni, ale nie przesadzamy. W żadnym momencie podczas pobytu w Polsce ishowspeed nie był atakowany, czy nadmiernie nagabywany przez fanów. Nawet osoby chcące sobie z nim zrobić zdjęcie grzecznie pytały, czy mogą — to zupełnie inny obraz wizyty niż podczas tej w Norwegii. Wówczas streamer został nieźle poturbowany, a komuś nawet udało się wyrwać mu kawałek włosów. To straszne i cieszę się, że w naszym kraju jego wizyta przebiegła pomyślnie. Wszak jesteśmy fajni!

Źródło: onet.pl