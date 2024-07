Za gorsze tytuły płacimy po kilka dyszek, a ten nie dość, że świetnie oceniany, to za 0 zł. Nowa gra za darmo na Steam przypadnie do gustu miłośnikom eksploracji ponurych posiadłości.

Najnowsza gra za darmo na Steam, która dopiero co miała swoją premierę na komputerach PC, robi wrażenie. To przepięknie wykonana i klimatyczna gra przygodowa z wieloma zagadkami logicznymi. Osoby, które w nią zagrały, wystawiają tylko same pozytywne noty, a w jednym z komentarzy przewinęło się porównanie do takich znanych marek jak Little Nightmares i Luigi’s Mansion. I rzeczywiście gra może przypominać wspomniane produkcje, lecz tylko trochę, ponieważ ma swój własny urok i niczego nie naśladuje.

Shelley Manor to nowa gra za darmo na Steam

Odpalając Shelley Manor wcielimy się w Alexa, młodego chłopca budzącego się w mrocznej posiadłości. Żeby było gorzej, przykuto nas ogromnym łańcuchem do ściany. Musimy uciec z potrzasku, ale nie będzie to proste, ponieważ na naszej drodze stanie pięć potworów znanych z klasycznych dzieł, jak np. Dracula czy monstrum stworzone przez Frankensteina.

Nasz bohater może się ukrywać, skradać i rzucać różnymi przedmiotami. W ucieczce z posiadłości pomogą nam również przyjazne dusze, czy raczej duchy. W grze znajdziemy wiele zagadek środowiskowych, lecz nie są one trudne, lecz właściwie wyważone.

Tytuł urzeka swoim klimatem, przepiękną grafiką oraz kierunkiem artystycznym. Przemierzając kolejne lokacje (trzy odmienne strefy), będziemy słyszeć szum deszczu za oknem, skrzypienie podłogi i zobaczymy piękną grę światła oraz cieni. Trafimy też do sekretnych pokojów oraz zmierzymy się z bossami. Gra jest przeznaczona dla jednego gracza i ma charakter liniowy.

Źródło: Steam