Gracze byli podekscytowani informacjami o nowej grze od Naughty Dog. Emocje jednak opadły krótko po tym, jak na gali The Game Awards zaprezentowano wyczekiwany tytuł. Okazało się, że Intergalactic: The Heretic Prophet niekoniecznie jest tym, czego oczekiwali fani. Wyraz swojego niezadowolenia dali pod zwiastunem gry na YouTube.

Intergalactic pobiło niechlubny rekord Concord. Szykuje się wielki flop?

Concord to zdecydowanie najgorsza premiera tego roku. Gra nie interesowała absolutnie nikogo, a to przełożyło się na rekordowo szybkie skasowanie produkcji z rynku i wyłączenie serwerów. Okazuje się, że tytuł może zyskać sporego konkurenta. Po opublikowaniu trailera Intergalactic: The Heretic Prophet ten szybko zyskał jeszcze więcej łapek w dół, niż miało to miejsce w przypadku sieciowej strzelanki.

To sprawa ciekawa, bo przecież emocje wobec nowego IP od Naughty Dog były naprawdę spore. Gracze z dużym zainteresowaniem czekali na zapowiedź nowej gry utalentowanego studia. Było pewne, że czeka nas coś nowego — i to budziło największe emocje. Te jednak szybko ostudzono po prezentacji na The Game Awards. Okazuje się, że zaprezentowany tytuł niekoniecznie trafił w gusta graczy. Na co narzeka się najwięcej? Dość standardowo — twórcy są oskarżani o propagowanie DEI, czy nachalne lokowania produktów.

Obecnie trailer jest oceniany gorzej, niż miało to miejsce w przypadku Concorda:

Różnica jest spora, bo mowa o ponad 100 tysiącu łapek w dół więcej.

Zobacz też: Gry AAA na Steam jak za darmo. 60 tytułów w cenie od 4 do 10 zł

Na ocenianie gry jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Przyjdzie na to czas po premierze, a póki co… Co wy sądzicie o zarzutach graczy wobec nadchodzącej produkcji Naughty Dog? Czy faktycznie zasłużyła na tak surowe przyjęcie tej zapowiedzi?

Źródło: tech4gamers.com