Mortal Kombat w szalonej cenie. Ponad 250 zł taniej za edycję Ultimate

Fani marki zapewne zdążyli już zapoznać się z jedną z najnowszych odsłon cyklu, ale jeśli nie, to jest oferta w sam raz… tak naprawdę dla każdego. Bo to nie tylko świetna produkcja, ale i nowoczesne wydanie bijatyki, która stanowi kawał gamingowej historii.

Mortal Kombat 11 tak tanio, że aż fatality

Raz na jakiś czas warto przyjrzeć się temu, co w promocjach piszczy i to nie tylko pod kątem sprzętu czy akcesoriów i gadżetów, ale również gier. Jasne, gry za darmo to zupełnie inna kategoria, którą warto śledzić, ale jeśli coś przeceniono o ponad 90%, to w zasadzie wychodzi niemal na to samo. Nadal trzeba zapłacić te nieco ponad 20 złotych, ale to w końcu nie prawie 280 zł, prawda?

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition możecie obecnie kupić w niezwykle atrakcyjnej cenie w sklepie z kluczami Instant-Gaming. Zyskacie w ten sposób kod do wykorzystania na Steam uprawniający Was do grania w kompletną, “ultymatywną” edycję hitu NetherRealm. Mortal Kombat 11 w tym wydaniu na Steam kosztuje teraz 279 zł. Na Instant-Gaming zapłacicie jedynie… 22,99 zł.

Moim zdaniem warto się skusić, a twierdzę to ja – człowiek, który wcale nie jest ani wielkim fanem tego cyklu, ani bijatyk w ogóle. Mortal Kombat to jednak coś wyjątkowego, niezwykle zasłużona dla gamingu seria, która chybiała wiele razy, ale na pewno nie przy okazji jedenastej odsłony. Tę doceniło mnóstwo graczy oraz krytyków. W serwisie Metacritic średnia ocen produkcji z 2019 roku wynosi 78 – 86/100 zależnie od platformy.

W skład edycji Ultimate wchodzą dwa zestawy Combat Pack ze specjalnymi skórkami i postaciami oraz Aftermath Expansion, fabularne DLC rozszerzające historię przedstawioną w głównej kampanii. Bez obaw, tam również znajdziecie nowych wojowników oraz skórki do nich.

