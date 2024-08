Indiana Jones i 3 inne gry od Microsoftu trafią na PS5? Korporacja ma rewolucyjne plany

Kto by pomyślał – po latach wojen konsolowych to właśnie Microsoft postanowił oferować swoje “exclusive’y” innym graczom. Wiele mówi się o możliwości wydawania gier first-party także na innych platformach, co zresztą już się dzieje. Wedle nowych plotek, gigant z Redmond szykuje się do jeszcze większych premier.

Indiana Jones i Wielki Krąg to dopiero początek?

Od niedawna mówi się o kolejnej fali gier Microsoftu na platformy konkurencji. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o gry na PlayStation 5, wśród których znaleźć ma się Microsoft Flight Simulator. Insider eXtas1stv przed paroma dniami zaczął informować o takich planach korporacji. Nic dziwnego, że szybko zaczęto też spekulować m.in. o Forza Horizon 5.

Teraz insider Jez Corden z Xbox Era podkreśla, że zna tytuł kolejnej gry, która w niedługim czasie ma zadebiutować na PS5. I najpewniej nie chodzi tu o debiut na premierę, ale być może gracze nie będą musieli czekać aż tak długo. Jego zdaniem MachineGames ma przenieść na konsolę konkurencji grę Indiana Jones i Wielki Krąg!

Tytuł ten pierwotnie powstawał jako produkcja AAA na PC, Xbox Series X/S oraz PS5. Gdy jednak Microsoftu przejął Bethesdę, a w zasadzie to całą grupę Zenimax, zmienił plany wydawnicze. Wedle Cordena za przeniesieniem tytułu na PS5 ma stać akurat… Disney. Korporacja, posiadająca prawa do marki Indiana Jones, chciałaby dotrzeć do jak największej liczby graczy.

Do tematu powrócił także eXtas1stv. Nie zna on planów firmy tak dobrze, więc nie jest w stanie ujawnić, o jakie konkretne tytuły chodzi. Jego źródła podają, że łącznie PlayStation ma doczekać się aż czterech nowych premier gier od Xboksa! Istnieje więc spora szansa, że nawet największe hity w końcu trafią na platformę konkurencji.

