Indiana Jones i Wielki Krąg otrzyma świetne DLC po premierze

DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg będzie wyjątkowe

Chociaż nowa odsłona przygód Indiany Jonesa jeszcze nie wyszła, to my już wiemy, że gra otrzyma DLC. Bethesda potwierdziła jeszcze w sierpniu, że deweloperzy szykują dla nas dodatek. Ten ma ukazać się jakiś czas po premierze, a tymczasem jeden z twórców postanowił uchylić rąbka tajemnicy. Jak podaje Alex Torvenius, dodatek ma zagwarantować wyjątkowe doświadczenie narracyjne. Będzie skupiony na historii i ma idealnie pasować do kinowego charakteru rozgrywki w grze, która swoje korzenie ma przecież w kinowych hitach.

Indiana Jones i Wielki Krąg to przygodowa gra akcji, w której właśnie fabuła ma stanowić główny motyw zabawy. Świadczy o tym choćby przygotowanie licznych przerywników filmowych, w których zobaczymy świetnie odwzorowane twarze bohaterów – w tym również i samego łowcy skarbów.

To w sumie dość znamienne, że o DLC mówimy jeszcze zanim na rynku pojawiła się właściwa gra. Oczywiście takie mamy czasy, jednak pozostaje trzymać kciuki, że dodatek faktycznie okaże się wart zainteresowania i pieniędzy. Sama gra zadebiutuje 9 grudnia i będzie najpewniej ostatnią “dużą” premierą tego roku. Tytuł ukaże się na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Co ważne, produkcję już na premierę ogramy w ramach abonamentu Xbox Game Pass – na pecetach i konsolach Xbox.

Źródło: gamingbolt.com