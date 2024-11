8 świetnych gier za około 40 złotych. Nowe Humble Choice zaskakuje ofertą

Humble Choice od dawna nie “rozwaliło” graczy ofertą równie dobrą, co choćby subskrypcja Amazona . Listopadowy zestaw wygląda jednak świetnie!

Flagowa oferta od Humble Bundle ma za sobą wiele ciężkich miesięcy, w których trakcie nie można było liczyć tak naprawdę na praktycznie żaden nowszy hit. Teraz jednak, w o wiele niższej cenie, możecie skusić się na zestaw aż 8 gier, z których każda jest na swój sposób udana.

Humble Choice na listopad 2024 – lista gier:

Warhammer 40,000 Darktide

Persona 4 Golden

Lamplighters League

Cassette Beasts

The Bookwalker: Thief of Tales

KarmaZoo

Hexarchy

Garden Life

Przede wszystkim mamy tu Darktide, czyli utrzymaną w mrocznej stylistyce Warhammera 40,000 kooperacyjną strzelankę, która może nie cieszy się aż taką popularnością, jak Space Marine 2, ale nadal mówimy o grze co najmniej bardzo solidnej. Szczególnie że liczba fanów i tak jest spora, więc nie ma co narzekać na problemy ze znalezieniem towarzyszy broni. Do tego zgarniemy też dwie inne, bardzo dobre pozycje – legendarne w zasadzie Persona 4 Golden i przeoczone, ale udane Lamplighters League.

Reszta to zdecydowanie mniejsze tytuły indie, które klasycznie już adresowane są dla fanów produkcji bez większego budżetu, ale za to z solidnym pomysłem na rozgrywkę. Tym razem to jednak “główna trójka” zaskakuje, więc ciężko narzekać na akurat ten miesiąc Humble Choice. Subskrypcję kupicie za około 43,64 zł w tym miejscu.

Wszystkie gry w ofercie zgarniecie w formie kluczy na platformę Steam.

Źródło: Humble Bundle