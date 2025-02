Sprawdźcie swoją bibliotekę, bo nieużywane kody na gry przepadną

Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z dobrodziejstw platformy Humble Bundle – czy to kupując subskrypcję Humble Choice, skłaniając się ku promocjom w ich cyfrowym sklepie czy po prostu jako zestawy gier w ramach Bundle – polecam zajrzeć do konta. Może się okazać, że macie tam jeszcze nieużywane kody na gry, które mogą Wam przepaść.

Humble Bundle zmienia zasady

Zgodnie z nową polityką firmy, Humble Bundle nie będzie zapewniała zamiennych lub alternatywnych kodów na gry kupione w dowolnej formie po 3 latach od transakcji. Przez ten czas kod ma być dostępny w Waszym profilu, czekając na aktywowanie na danej platformie (Steam, GOG i tak dalej). Trzeba przyznać, że 3 lata to naprawdę dużo, więc w zasadzie jeśli ktoś zapomni o aktywacji dopiero co kupionej gry… no cóż, jego strata. Wszak powinno się to dla bezpieczeństwa robić od razu.

Warto dodać, że sklep może postarać się zaoferować zamienne kody, jeśli poprzedni przepadnie, w tym nawet na alternatywną platformę. Mimo wszystko po 3 latach od kupna nie będzie już do tego zobligowany, więc jeśli po prostu zaczekacie zbyt długo, dany produkt na zawsze przepadnie.

Zachęca się graczy przede wszystkim do aktywowania gier od razu, gdy tylko otrzyma się cyfrowy klucz. Alternatywnie można też przechować je gdzieś indziej – z profilu najpewniej znikną. Wiele kodów, które wcześniej wyświetlały komunikat „brak w magazynie – prosimy czekać na uzupełnienie” są teraz wyświetlane jako „wygasłe”. Wcześniej zamienny komunikat kazał „oczekiwać na uzupełnienie zapasów”.

Źródło: TwistedVoxel