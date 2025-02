Humble Bundle ze świetnym zestawem dla fanów gier fabularnych. Pathfinder: Kingmaker i 52 gadżety

Humble Bundle po raz kolejny przygotowało prawdziwą ucztę dla fanów gier fabularnych. W ofercie sklepu znajdziemy bowiem wyjątkowy pakiet związany z popularnym systemem Pathfinder. Za raptem 44 dolary (w przeliczeniu około 175 złotych) możemy zgarnąć pakiet, którego oryginalna wartość wynosi ponad 730 dolców! A co znajdziemy w środku? Na liście znajdują się łącznie aż 53 pozycje.

Humble Bundle – znakomity zestaw dla fanów gier fabularnych za 45 dolarów. Pathfinder: Kingmaker i nie tylko

Dla wielu zainteresowanych najważniejszym elementem tego potężnego zestawienia będzie na pewno gra Pathfinder: Kingmaker w wersji Enhanced Plus Edition na platformę Steam. To jednak dopiero początek dobrego, ponieważ we wspomnianej cenie uzyskamy również fizyczny podręcznik Pathfinder Kingmaker Bestiary. Dla tych, którzy preferują wyłącznie cyfrowe materiały, dostępna jest opcja za niecałe 34 dolary, obejmująca dokładnie te same treści, tyle że z wyjątkiem fizycznej książki.

Zestaw oferuje kluczowe dla systemu Pathfinder podręczniki, jak chociażby Player’s Guide dla pierwszej i drugiej edycji, Companion Guide, Adventure Path czy Pathfinder Core GM Screen. W pakiecie zawarto też kilka bestiariuszy oraz wiele materiałów pomocniczych, które na pewno wzbogacą każdą Waszą kampanię.

Oferta jest ograniczona czasowo, dlatego warto się pośpieszyć i skorzystać z wyjątkowej okazji. Zestaw będzie dostępny do kupienia przez jeszcze ponad 16 dni. Zakup takiego pakietu to nie tylko okazja do wzbogacenia swojej kolekcji, ale także wsparcie dla potrzebujących. Część dochodów zostanie bowiem przekazana na rzecz organizacji World Central Kitchen.

Pathfinder: Kingmaker to izometryczna gra RPG, mocno inspirowana klasykami gatunku, za której stworzenie odpowiada studio Owlcat Games. Gracz wciela się tutaj w postać, której zadaniem jest założenie własnego królestwa – problem w tym, że musimy to zrobić na niebezpiecznych i niezbadanych terenach.

Źródło: Polygon